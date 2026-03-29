Campaz vuelve afilado a Central: convirtió un golazo en la derrota de Colombia ante Francia

El delantero de Central, Jaminton Campaz, anotó el descuento en la derrota de Colombia ante los subcampeones del mundo. Regresa entonado a Arroyito

Las selecciones de Colombia y Francia jugaron este domingo un amistoso internacional en el marco de la Fecha Fifa. El cotejo se disputó en el FedEx Field, de Landover, Maryland, como preparación de ambos equipos para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y el que sumó minutos y fue una de las figuras, fue el jugador de Rosario Central , Jaminton Campaz , que anotó un golazo ante los subcampeones del mundo.

Fue victoria de Francia por 3 a 1 ante Colombia. El futbolista canalla saltó a la cancha para la selección cafetera cuando se jugaban 63 minutos del partido y lo hizo en reemplazo de Luis Díaz. A esa altura Colombia ya caía 3 a 0, por los tantos franceses de Désiré Doué (29' y 56' ) y Marcus Thuram (41'). En los galos en el complemento ingresó Kylian Mbappe.

Campaz entró al campo de juego con el partido 0-3 a favor de los franceses, pero enseguida el Bicho comenzó a ser desequilibrante por la izquierda, bien abierto, tal cual lo hace en el equipo de Arroyito, donde tuvo grandes momentos en ese puesto.

Campaz y su clásico latigazo de zurda

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2038357497111560359&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DEL BICHITO CAMPAZ!



Lindo zurdazo cruzado del jugador de Rosario Central para descontar: ahora Francia le gana 3-1 a Colombia. #MundialEnDSPORTS



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El Bicho aprovechó al máximo su oportunidad y se mostró incisivo desde la primera pelota que tocó. Y cuando Jefferson Lerma lo asistió sobre la izquierda, el jugador de Central esperó que la pelota le llegue, se perfiló y sacó su clásico latigazo cruzado que dio en el palo izquierdo del arquero Brice Samba y se hundió en el fondo de la red francesa. Golazo. Fue primer grito en la selección cafetera.

Fue una muy buena producción de Campaz en la recta final de Colombia pensando en el Mundial de mediados de año. Y seguramente con este gol y su buena actuación ganó mucho terreno en la consideración del entrenador argentino que está al frente de los cafeteros: Néstor Lorenzo.

Antes Colombia había perdido el pasado jueves 2 a 1 con Croacia y Campaz no había jugado ni un minuto.

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El Bicho vuelve afilado a Central

Con esta buena producción del Bicho ante los subcampeones del mundo que venían de vencer a Brasil, con la mega estrella Kylian Mbappé que ingresó desde el banco, ahora el delantero auriazul volverá más que afilado a lo que será su reincorporación a Central.

Lo que viene para el Canalla es jugar el sábado, a las 21, ante Atlético Tucumán en el Gigante y luego el jueves 9 de abril, a las 19, ante Independiente del Valle de Ecuador, en lo que será el debut en la Copa Libertadores de América, el gran objetivo auriazul de 2026. Y Campaz llegará diez puntos en todo sentido.