La Capital | Ovación | Campaz

Campaz vuelve afilado a Central: convirtió un golazo en la derrota de Colombia ante Francia

El delantero de Central, Jaminton Campaz, anotó el descuento en la derrota de Colombia ante los subcampeones del mundo. Regresa entonado a Arroyito

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

29 de marzo 2026 · 18:39hs
El jugador de Central Jaminton Campaz celebra el gol de Colombia ante Francia.

El jugador de Central Jaminton Campaz celebra el gol de Colombia ante Francia.

Las selecciones de Colombia y Francia jugaron este domingo un amistoso internacional en el marco de la Fecha Fifa. El cotejo se disputó en el FedEx Field, de Landover, Maryland, como preparación de ambos equipos para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y el que sumó minutos y fue una de las figuras, fue el jugador de Rosario Central, Jaminton Campaz, que anotó un golazo ante los subcampeones del mundo.

Fue victoria de Francia por 3 a 1 ante Colombia. El futbolista canalla saltó a la cancha para la selección cafetera cuando se jugaban 63 minutos del partido y lo hizo en reemplazo de Luis Díaz. A esa altura Colombia ya caía 3 a 0, por los tantos franceses de Désiré Doué (29' y 56' ) y Marcus Thuram (41'). En los galos en el complemento ingresó Kylian Mbappe.

Campaz entró al campo de juego con el partido 0-3 a favor de los franceses, pero enseguida el Bicho comenzó a ser desequilibrante por la izquierda, bien abierto, tal cual lo hace en el equipo de Arroyito, donde tuvo grandes momentos en ese puesto.

Leer más: Carrizo vuelve a enfrentar a Central: por qué un DT de Boca decidió no usarlo de titular en el Gigante

Campaz y su clásico latigazo de zurda

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2038357497111560359&partner=&hide_thread=false

El Bicho aprovechó al máximo su oportunidad y se mostró incisivo desde la primera pelota que tocó. Y cuando Jefferson Lerma lo asistió sobre la izquierda, el jugador de Central esperó que la pelota le llegue, se perfiló y sacó su clásico latigazo cruzado que dio en el palo izquierdo del arquero Brice Samba y se hundió en el fondo de la red francesa. Golazo. Fue primer grito en la selección cafetera.

Fue una muy buena producción de Campaz en la recta final de Colombia pensando en el Mundial de mediados de año. Y seguramente con este gol y su buena actuación ganó mucho terreno en la consideración del entrenador argentino que está al frente de los cafeteros: Néstor Lorenzo.

Antes Colombia había perdido el pasado jueves 2 a 1 con Croacia y Campaz no había jugado ni un minuto.

Leer más: Pachi Carrizo: "A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada"

El Bicho vuelve afilado a Central

Con esta buena producción del Bicho ante los subcampeones del mundo que venían de vencer a Brasil, con la mega estrella Kylian Mbappé que ingresó desde el banco, ahora el delantero auriazul volverá más que afilado a lo que será su reincorporación a Central.

Lo que viene para el Canalla es jugar el sábado, a las 21, ante Atlético Tucumán en el Gigante y luego el jueves 9 de abril, a las 19, ante Independiente del Valle de Ecuador, en lo que será el debut en la Copa Libertadores de América, el gran objetivo auriazul de 2026. Y Campaz llegará diez puntos en todo sentido.

Noticias relacionadas
Leandro Maurino, DT de Horizonte, junto al plantel campeón de la liga rosarina de futsal.

Los campeones del futsal rosarino se sacarán chispas este domingo en la Supercopa 2026

Pachi Carrizo, con la camiseta de Libertad. El club paraguayo será rival de Central en la Copa Libertadores.

Pachi Carrizo: "A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada"

El entrenador de Newells apostaría por un once de arranque que sería muy parecido al que utilizó ante Gimnasia de Mendoza. Busca una señal de confirmación.

Newell's arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

Franco Colapinto y un primer plano del Alpine en Suzuka, en el GP de Japón.

Otra vez un safety car perjudicó a Franco Colapinto, que igual estuvo lejos de los puntos en Japón

Ver comentarios

Las más leídas

Pachi Carrizo: A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada

Pachi Carrizo: "A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada"

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Qué ver en Netflix: las tres series más elegidas del momento

Qué ver en Netflix: las tres series más elegidas del momento

Lo último

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

El empleo en I+D privado cayó 3,1% en 2025 y marcó la primera baja en dos décadas

El empleo en I+D privado cayó 3,1% en 2025 y marcó la primera baja en dos décadas

Campaz vuelve afilado a Central: convirtió un golazo en la derrota de Colombia ante Francia

Campaz vuelve afilado a Central: convirtió un golazo en la derrota de Colombia ante Francia

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

El sindicado jefe de una violenta banda de Ludueña fue implicado por instigar los disparos a un quiosco que dejaron postrada a una chica y por planear el crimen con saña de un joven secuestrado
En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal
Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal
La Región

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas
Policiales

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Salvaron a un adolescente que había caído al arroyo Ludueña y quedó atrapado por la correntada
La Ciudad

Salvaron a un adolescente que había caído al arroyo Ludueña y quedó atrapado por la correntada

Invasión de cascarudos en Rosario: Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular
La Ciudad

Invasión de cascarudos en Rosario: "Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular"

Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle
La Ciudad

Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pachi Carrizo: A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada

Pachi Carrizo: "A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada"

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Qué ver en Netflix: las tres series más elegidas del momento

Qué ver en Netflix: las tres series más elegidas del momento

La tarde en que el equipo de los Messi se anotó la primera victoria resonante en el fútbol profesional

La tarde en que el equipo de los Messi se anotó la primera victoria resonante en el fútbol profesional

Ovación
Argentino empató ante Puerto Nuevo en Campana y sigue sin ganar en la Primera C

Por Juan Iturrez
Ovación

Argentino empató ante Puerto Nuevo en Campana y sigue sin ganar en la Primera C

Argentino empató ante Puerto Nuevo en Campana y sigue sin ganar en la Primera C

Argentino empató ante Puerto Nuevo en Campana y sigue sin ganar en la Primera C

Qué jugadores de Newells reemplazará Frank Kudelka para el debut en la Copa Argentina

Qué jugadores de Newell's reemplazará Frank Kudelka para el debut en la Copa Argentina

Los campeones del futsal rosarino se sacarán chispas este domingo en la Supercopa 2026

Los campeones del futsal rosarino se sacarán chispas este domingo en la Supercopa 2026

Policiales
En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal
Policiales

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Amenazan a una familia para que deje su casa de zona oeste

Amenazan a una familia para que deje su casa de zona oeste

Ratificaron la prisión preventiva con uso de tobillera para el juez Gastón Salmain

Ratificaron la prisión preventiva con uso de tobillera para el juez Gastón Salmain

La Ciudad
Rescataron a una yegua en estado crítico en zona norte: estaba deshidratada y con signos de hipotermia
La Ciudad

Rescataron a una yegua en estado crítico en zona norte: estaba deshidratada y con signos de hipotermia

Salvaron a un adolescente que había caído al arroyo Ludueña y quedó atrapado por la correntada

Salvaron a un adolescente que había caído al arroyo Ludueña y quedó atrapado por la correntada

Rosario, un horno en pleno otoño: 40° de térmica y una semana de calor sofocante

Rosario, un horno en pleno otoño: 40° de térmica y una semana de calor sofocante

Calvario sin fin: una firma judicial frena la repatriación del rosarino asesinado en Brasil

Calvario sin fin: una firma judicial frena la repatriación del rosarino asesinado en Brasil

La historia de la Sábana Santa, el místico manto que cubrió a Jesús, se vivió de cerca en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La historia de la Sábana Santa, el místico manto que cubrió a Jesús, se vivió de cerca en Rosario

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro
Policiales

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Abren las inscripciones para más de 80 cursos de oficios gratuitos en todos los distritos de Rosario
La Ciudad

Abren las inscripciones para más de 80 cursos de oficios gratuitos en todos los distritos de Rosario

San Lorenzo se mete en el mapa productivo: llega EXA 2026, la gran expo de la Región Centro
la region

San Lorenzo se mete en el mapa productivo: llega EXA 2026, la gran expo de la Región Centro

Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio
politica

Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio

Mensajes de Whatsapp de La Joya Agro vinculan la venta de las vacas con una camioneta
La Región

Mensajes de Whatsapp de La Joya Agro vinculan la venta de las vacas con una camioneta

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario
Policiales

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario

El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación

Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor
La Ciudad

Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor

El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos
La Ciudad

El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos

Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos

Por Morena Pardo
Zoom

Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos

El secundario de La Vigil festejó su cumpleaños con una jornada de juegos sobre la memoria
La Ciudad

El secundario de La Vigil festejó su cumpleaños con una jornada de juegos sobre la memoria

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales
La Ciudad

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales

Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Netanyahu impone su agenda a Trump

Por Jorge Asís
Política

Netanyahu impone su agenda a Trump

Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos
Policiales

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Por Ariel Etcheverry
La Ciudad

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Rugby: Atlético del Rosario visita a Los Matreros con el objetivo de volver a la senda del triunfo

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético del Rosario visita a Los Matreros con el objetivo de volver a la senda del triunfo

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas
Policiales

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas