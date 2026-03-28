Central: Di María y Ruben, los máximos referentes, apuntan a estar en el debut en la Libertadores

Ángel Di María y Marco Ruben ajustan la puesta a punto física y futbolística para estar disponibles en el estreno de Central en la Libertadores.

Di María y Ruben se reencontraron en Central y van por más historia en el club.

Comenzó la cuenta regresiva para el debut de Central en la edición 2026 de la Copa Libertadores, que será el objetivo excluyente del Canalla en esta temporada. Y justamente los dos máximos referentes del plantel, Ángel Di María y Marco Ruben, están focalizados especialmente en llegar en óptimas condiciones a lo que será el estreno en el máximo torneo continental.

El equipo de Jorge Almirón debutará en la Libertadores el jueves 9 de abril, en el Gigante de Arroyito, frente a Independiente del Valle de Ecuador, que fue el mejor preclasificado del Grupo H.

Para ese día buscarán estar al máximo desde lo físico y lo futbolístico, tanto Ángel (que viene lidiando con una dolencia en el aductor izquierdo, con la buena noticia de que ya entrena a la par del grupo); como Marco (que volvió al club para ser parte de la cruzada canalla en la Copa y cumplir el sueño de volver a compartir plantel con Di María, tal como ocurrió hace 20 años).

Ruben ahora se esfuerza por ponerse a tono tras su último retiro y espera estar disponible para estar entre los citados para el primer choque copero.

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Central y lo que tiene por delante

La escala previa al cruce con los ecuatorianos será el compromiso del próximo sábado 4 de abril ante Atlético Tucumán por el Apertura, que bien podría ser usado como último banco de pruebas para ambos antes de la presentación internacional. Eso lo definirá Almirón.

Lo cierto es que todos los dardos de Di María y Ruben están direccionados especialmente en lo que será ser parte de la seductora Copa Libertadores.

En cuanto a Di María, entrenó normal este viernes, en una práctica que fue a puertas cerradas como ya es habitual. Fideo está superando una dolencia en el aductor que le impidió jugar ni siquiera un minuto ante Independiente Rivadavia en Mendoza, a pesar de que viajó igual a la provincia cuyana.

Antes había jugado la media hora final ante Banfield para dar vuelta un partido muy chivo y venía de no estar presente con Argentinos Juniors en La Paternal. El propio Angelito había dicho que tenía un problema en el actor izquierdo tras ganar el clásico en el Parque, con un gol suyo que abrió el resultado.

Por su parte, Marco Ruben también busca su puesta a punto para estar disponible para la Copa. Regresó al club con el objetivo de sumar desde el lugar que sea y aportar toda su experiencia de las “mil batallas” que disputó con la casaca auriazul.

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Hace 20 años

Hay que recordar que hace 20 años el destino quiso que los dos ahora referentes coincidieran en el plantel de Central que disputó la Fase de Grupos de Libertadores 2006, compartiendo zona con Palmeiras de Brasil, Atlético Nacional de Medellín (Colombia) y Cerro Porteño de Paraguay. Allí Ruben fue titular casi siempre; mientras que a Angelito le tocó ingresar desde el banco.

Di María y Ruben en esa Copa compartieron 102 minutos en total. Esos partidos fueron ante: Atlético Nacional en Colombia (0-1); Palmeiras de Brasil, de local (2-2); Cerro Porteño de Paraguay, de visitante (3-1); Atlético Nacional, de local (1-2).

El destino los vuelve a encontrar en la máxima cita continental.