La Capital | Ovación | Central

Central: Di María y Ruben, los máximos referentes, apuntan a estar en el debut en la Libertadores

Ángel Di María y Marco Ruben ajustan la puesta a punto física y futbolística para estar disponibles en el estreno de Central en la Libertadores.

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

28 de marzo 2026 · 06:10hs
Di María y Ruben se reencontraron en Central y van por más historia en el club. 

Di María y Ruben se reencontraron en Central y van por más historia en el club. 

Comenzó la cuenta regresiva para el debut de Central en la edición 2026 de la Copa Libertadores, que será el objetivo excluyente del Canalla en esta temporada. Y justamente los dos máximos referentes del plantel, Ángel Di María y Marco Ruben, están focalizados especialmente en llegar en óptimas condiciones a lo que será el estreno en el máximo torneo continental.

El equipo de Jorge Almirón debutará en la Libertadores el jueves 9 de abril, en el Gigante de Arroyito, frente a Independiente del Valle de Ecuador, que fue el mejor preclasificado del Grupo H.

Para ese día buscarán estar al máximo desde lo físico y lo futbolístico, tanto Ángel (que viene lidiando con una dolencia en el aductor izquierdo, con la buena noticia de que ya entrena a la par del grupo); como Marco (que volvió al club para ser parte de la cruzada canalla en la Copa y cumplir el sueño de volver a compartir plantel con Di María, tal como ocurrió hace 20 años).

Ruben ahora se esfuerza por ponerse a tono tras su último retiro y espera estar disponible para estar entre los citados para el primer choque copero.

Leer más: Presencias de Central y Newell's en la caída de la selección argentina sub 20 con Estados Unidos

Central y lo que tiene por delante

La escala previa al cruce con los ecuatorianos será el compromiso del próximo sábado 4 de abril ante Atlético Tucumán por el Apertura, que bien podría ser usado como último banco de pruebas para ambos antes de la presentación internacional. Eso lo definirá Almirón.

Lo cierto es que todos los dardos de Di María y Ruben están direccionados especialmente en lo que será ser parte de la seductora Copa Libertadores.

En cuanto a Di María, entrenó normal este viernes, en una práctica que fue a puertas cerradas como ya es habitual. Fideo está superando una dolencia en el aductor que le impidió jugar ni siquiera un minuto ante Independiente Rivadavia en Mendoza, a pesar de que viajó igual a la provincia cuyana.

Antes había jugado la media hora final ante Banfield para dar vuelta un partido muy chivo y venía de no estar presente con Argentinos Juniors en La Paternal. El propio Angelito había dicho que tenía un problema en el actor izquierdo tras ganar el clásico en el Parque, con un gol suyo que abrió el resultado.

Por su parte, Marco Ruben también busca su puesta a punto para estar disponible para la Copa. Regresó al club con el objetivo de sumar desde el lugar que sea y aportar toda su experiencia de las “mil batallas” que disputó con la casaca auriazul.

Leer más: Buenas noticias en Central: Ángel Di María entrena con normalidad junto al resto del plantel canalla

Hace 20 años

Hay que recordar que hace 20 años el destino quiso que los dos ahora referentes coincidieran en el plantel de Central que disputó la Fase de Grupos de Libertadores 2006, compartiendo zona con Palmeiras de Brasil, Atlético Nacional de Medellín (Colombia) y Cerro Porteño de Paraguay. Allí Ruben fue titular casi siempre; mientras que a Angelito le tocó ingresar desde el banco.

Di María y Ruben en esa Copa compartieron 102 minutos en total. Esos partidos fueron ante: Atlético Nacional en Colombia (0-1); Palmeiras de Brasil, de local (2-2); Cerro Porteño de Paraguay, de visitante (3-1); Atlético Nacional, de local (1-2).

El destino los vuelve a encontrar en la máxima cita continental.

Noticias relacionadas
Central informó que Ángel Di María entrena con normalidad en Arroyo Seco. 

Buenas noticias en Central:  Di María entrena con normalidad junto al resto del plantel canalla

Emanuel Coronel se mantiene al margen del plantel profesional de Central. Entrena en soledad en Granadero Baigorria.

En Central, la vuelta de Coronel se complica: qué podría pasar si no se resuelve

Ángel Di María traslada ante la marca del juvenil Valentino Acuña, en el clásico disputado en el Parque.

Cuándo juegan Central y Newell's las próximas cuatro fechas del torneo Apertura

Gonzalo Castillejos llegó a Central a los 15 años procedente del Club Leones, entidad a la que regresó una vez más para la temporada 2026.

El exgoleador de Central que regresó al fútbol tras su retiro y se puso la camiseta de Leones

Ver comentarios

Las más leídas

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción colaborativo

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción "colaborativo"

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

Lo último

Cumbres Borrascosas, la película del momento, llega al streaming: cuándo y dónde verla

"Cumbres Borrascosas", la película del momento, llega al streaming: cuándo y dónde verla

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales

Netanyahu impone su agenda a Trump

Netanyahu impone su agenda a Trump

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Agustín Adrián Torales, de 29 años, fue ejecutado este jueves. Antes sobrevivió a dos intentos de asesinato y fue demorado varias veces por distintos delitos

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos
Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Por Ariel Etcheverry
La Ciudad

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas en el arranque de un fin de semana inestable
La ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas en el arranque de un fin de semana inestable

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas
Policiales

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión
La Ciudad

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: No hay patrones comunes en los últimos hechos
POLICIALES

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: "No hay patrones comunes en los últimos hechos"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción colaborativo

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción "colaborativo"

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

Los hinchas de Newells regresan a las rutas con un importante apoyo para poder hacer el viaje

Los hinchas de Newell's regresan a las rutas con un importante apoyo para poder hacer el viaje

Ovación
Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos

Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos

Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos

Vóley. Sonder juega la final de la Liga Nacional de Vóleibol Masculina y quiere escribir su propia historia

Vóley. Sonder juega la final de la Liga Nacional de Vóleibol Masculina y quiere escribir su propia historia

A Newells, la Copa Argentina le abre una nueva puerta en el inicio de su levantada

A Newell's, la Copa Argentina le abre una nueva puerta en el inicio de su levantada

Policiales
Imputaron a integrantes de Los Menores con base en zona oeste
Policiales

Imputaron a integrantes de Los Menores con base en zona oeste

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos

La Ciudad
Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales
La Ciudad

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas en el arranque de un fin de semana inestable

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas en el arranque de un fin de semana inestable

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción colaborativo

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción "colaborativo"

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión

Villa Gobernador Gálvez: huían en moto de la Policía y los chocó un patrullero
POLICIALES

Villa Gobernador Gálvez: huían en moto de la Policía y los chocó un patrullero

Newells: con Méndez, los pibes del seleccionado sub-20 y lo mejor que tiene a mano

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: con Méndez, los pibes del seleccionado sub-20 y lo mejor que tiene a mano

Franco Bartolacci presidirá el Consejo Interuniversitario Nacional

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Franco Bartolacci presidirá el Consejo Interuniversitario Nacional

Desbaratan banda que vendía drogas en San Lorenzo y Puerto San Martín
POLICIALES

Desbaratan banda que vendía drogas en San Lorenzo y Puerto San Martín

La Corte santafesina impulsa la capacitación en oralidad efectiva
La Ciudad

La Corte santafesina impulsa la capacitación en oralidad efectiva

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos
La Ciudad

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos

Cambios en las licencias de conducir: más turnos, menos pasos y curso teórico online
La Ciudad

Cambios en las licencias de conducir: más turnos, menos pasos y curso teórico online

El tiempo en Rosario: viernes inestable con tormentas y temperaturas en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes inestable con tormentas y temperaturas en alza

Transportistas de carga alertan por el impacto de la suba de combustibles
Economía

Transportistas de carga alertan por el impacto de la suba de combustibles

Impulsan una peatonal en calle Jujuy para potenciar el circuito creativo de Pichincha
La Ciudad

Impulsan una peatonal en calle Jujuy para potenciar el circuito creativo de Pichincha

Extorsión en Newells: condenaron a un barra ligado a Guille Cantero por exigirle millones a Astore
Policiales

Extorsión en Newell's: condenaron a un barra ligado a Guille Cantero por exigirle millones a Astore

En julio vuelven a Newells cuatro jugadores que están a préstamo en otros equipos
OVACIÓN

En julio vuelven a Newell's cuatro jugadores que están a préstamo en otros equipos

Dos crímenes en una noche violenta: Dios te puede dar un cambio pero el rival a veces no

Por Martín Stoianovich
Policiales

Dos crímenes en una noche violenta: "Dios te puede dar un cambio pero el rival a veces no"

Trampa y traición: condenaron a un policía que intentó matar a un conocido y lo dejó ciego
Policiales

Trampa y traición: condenaron a un policía que intentó matar a un conocido y lo dejó ciego

Los docentes de la UNR vuelven al paro durante toda la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR vuelven al paro durante toda la semana que viene

Antes de cerrar, el bar Berlin remata sus muebles, vajilla y hasta la bola de espejos
La Ciudad

Antes de cerrar, el bar Berlin remata sus muebles, vajilla y hasta la bola de espejos

Hasta un avión: abrió la inscripción para otra subasta de bienes incautados al delito
LA CIUDAD

Hasta un avión: abrió la inscripción para otra subasta de bienes incautados al delito

Caso Noelia Castillo Ramos: ¿qué es la eutanasia y cuál es la situación en la Argentina?
Información General

Caso Noelia Castillo Ramos: ¿qué es la eutanasia y cuál es la situación en la Argentina?

Dólar en baja: el oficial perforó los $1.400 y estiró la calma cambiaria
Economía

Dólar en baja: el oficial perforó los $1.400 y estiró la calma cambiaria

Alquileres en Rosario: la morosidad se disparó y ya multiplica por nueve los niveles históricos
La Ciudad

Alquileres en Rosario: la morosidad se disparó y ya multiplica por nueve los niveles históricos