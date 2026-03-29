Salvaron a un adolescente que había caído al arroyo Ludueña y quedó atrapado por la correntada

El chico de 16 años estaba sujeto a un cable, con el agua al pecho y sin poder salir. Bomberos montaron un amplio operativo y lograron ponerlo a salvo en buen estado de salud

Rescate de bomberos en el Arroyo Ludueña

Un adolescente de 16 años fue rescatado este domingo por la tarde tras caer al arroyo Ludueña , donde había quedado atrapado sin poder salir por sus propios medios en un sector de fuerte correntada.

El episodio ocurrió alrededor de las 16.30 en inmediaciones de Azcuénaga al 9100, a la altura de un puente ferroviario. Personal de Bomberos del Cuartel Oeste fue comisionado al lugar tras un llamado de emergencia que alertaba sobre la caída de una persona al agua.

Al arribar, los rescatistas observaron al menor dentro del cauce, a unos seis metros de la orilla. El joven se encontraba consciente, con el agua a la altura del pecho y sujetado a un cable, sin posibilidades de salir por sus propios medios debido a la fuerza de la corriente.

Ante la complejidad de la situación, los bomberos desplegaron un operativo que incluyó la participación de personal del Cuartel Central. La dotación se dividió en dos grupos: uno descendió al arroyo con equipos de protección para asegurar al adolescente, mientras que el otro montó un sistema de cuerdas para facilitar su extracción desde la superficie.

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Tras varios minutos de trabajo coordinado, lograron rescatar al joven y ponerlo a salvo.

Cómo está el adolescente

Una vez fuera del agua, el adolescente fue cubierto con una manta térmica y trasladado a un lugar seguro, donde recibió atención médica por parte del Sies.

Según informaron fuentes del operativo, el joven se encontraba en buen estado de salud, pese a haber permanecido en una situación de riesgo.

En el lugar también trabajaron efectivos policiales, que colaboraron en la organización del procedimiento y el resguardo de la zona.