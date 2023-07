Ya no hay nada que esperar. Los hinchas de Central no deberán tener un poco más de paciencia para saber cómo formará el equipo este martes, a las 18.45, contra Central Córdoba. Miguel Russo tiene todo definido en torno a los apellidos que buscarán cortar la sequía de triunfos. Pese a que no hubo confirmación, a juzgar por los trabajos realizados este lunes a la tarde, todo indica que el experimentado entrenador ratificará a los mismos nombres que empataron la fecha pasada sin goles ante Estudiantes en el Gigante.