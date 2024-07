Central: por qué el partido contra Inter se puede jugar en Porto Alegre La designación momentánea como “internacional” de un aeropuerto cercano posibilita que la vuelta del equipo del Chacho al Beira Rio se ajuste al reglamento Por Elbio Evangeliste 4 de julio 2024 · 06:00hs

El estadio Beira Rio de Porto Alegre sufrió las secuelas de la inundación, pero ya fue reacondicionado. Inter recibió a Delfín de Ecuador en Caixas do Sul. Ahora al equipo del Chacho se le viene Central. Leonardo Vincenti / La Capital El último partido internacional de Central fuera del país fue en Montevideo, frente a Peñarol. Sebastián Suárez Meccia / La Capital En 2021, Central tuvo que mudar la localía y por la Sudamericana recibió a Huachipato en cancha de Banfield.

Los play-offs clasificatorios para los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Central e Internacional de Porto Alegre tienen fecha para los martes 16 y 23 de julio y la Conmebol le confirmó a ambos clubes que el encuentro de vuelta se disputará en el estadio Beira Rio, luego de que el mismo fuera refaccionado tras las inundaciones que sufrió la ciudad brasileña. De esta forma, el equipo del Chacho Coudet volverá a hacer las veces de local en una competencia internacional después de dos partidos (ante Belgrano y Delfín de Ecuador actuó en otros estadios). Pero para que eso suceda se tuvieron que dar algunas cuestiones de logística en uno de los aeropuertos cercanos a Porto Alegre, como el Hugo Cantergiani, de la ciudad de Caxias do Sul, distante a unos 120 kilómetros de Porto Alegre. Si eso no hubiera ocurrido, por reglamento de la Conmebol, Inter no hubiese podido jugar en su ciudad.

En Central hubo incertidumbre en las últimas semanas, hasta que recibió la información de parte de Conmebol de que el encuentro de vuelta por la Copa Sudamericana se jugará en el Beira Rio. Lo cierto es que hace ya algunos días llegó la notificación oficial. Ahora, desde la Conmebol junto con las autoridades brasileñas tuvieron que trabajar para que hubiera un aeropuerto disponible dentro del radio de 150 kilómetros, tal cual lo establece la Conmebol.

El elegido fue el aeropuerto Hugo Cantergiani, al que designaron como “internacional para vuelos regulares y no regulares”, por un período “determinado, válido hasta el 31 de diciembre de 2024”. Es que hasta ese día se prevé que estará cerrado el aeropuerto principal de Porto Alegre, ya que fue una de las zonas más afectadas por las inundaciones.

Esta fue la determinación que le simplificó las cosas a Central, aunque también a Inter. ¿Por qué? Porque si no hubiese ocurrido no hubiera habido ningún aeropuerto con capacidad de realizar trámites de migración. Eso hubiera implicado que la delegación canalla viajara a otro aeropuerto internacional (San Pablo, Curitiba o algún otro), realizara los trámites migratorios, y desde allí volara hacia Caxias do Sul o bien al aeropuerto de Canoas, que queda a sólo 20 kilómetros de Porto Alegre, pero que por ser un aeropuerto militar tampoco puede realizar trámites migratorios.

Inter.jpg Inter recibió a Delfín de Ecuador en Caixas do Sul. Ahora al equipo del Chacho se le viene Central. En ese caso a Central le hubiera cabido la potestad de solicitar el cambio de sede y que Inter deba jugar en otro estadio que se adecúe al reglamento. Esto es, distante de no más de 150 kilómetros de un aeropuerto internacional. Lo que habla a las claras de la movida que se tuvo que hacer para conseguir el permiso otorgado a ese aeropuerto de Caxias do Sul. En uno de los apartados de la resolución se indica que “el período de apertura al tráfico aéreo internacional será interrumpido durante todo el horario de apertura del aeropuerto para el embarque y desembarque de pasajeros de aviones que transportan delegaciones de los juegos internacionales de las copas Libertadores y Sudamericana de fútbol, previa programación de al menos 48 horas”. ¿Qué dice el reglamento de Conmebol? Que “los estadios designados por cada club deberán estar ubicados en un eje no superior a 150 km del aeropuerto internacional operativo más cercano, a fin de garantizar que los equipos rivales puedan llegar de forma directa a la sede del partido por vía aérea, ya sea en vuelos comerciales o vuelos chárter. En el caso de que el aeropuerto de la ciudad en la cual deba disputarse el partido, no permita la llegada de vuelos internacionales comerciales o chárter, el club local se compromete a gestionar los permisos pertinentes con las autoridades gubernamentales de su país a fin de conseguir las autorizaciones correspondientes, salvo que aquel, por su estructura técnica y humana no se encuentre habilitado por los organismos estatales competentes. En cuyo caso es obligación, ineludible y excluyente, del respectivo club, determinar otro aeropuerto idóneo que se ajuste a lo establecido en el presente punto, respetando la distancia indicada anteriormente. En caso de incumplimiento de cualquier disposición de este punto la Conmebol tendrá facultades para determinar el cambio de local de realización del partido”. CentralLV.jpg El último partido internacional de Central fuera del país fue en Montevideo, frente a Peñarol. Leonardo Vincenti / La Capital Por eso, si esto no hubiese ocurrido, Inter (por reglamento) no hubiera podido hacer de local en su estadio, salvo que desde Central se hubiese aceptado realizar todo ese periplo anteriormente mencionado de viajar a otro aeropuerto, hacer los trámites migratorios para después sí viajar a Porto Alegre u otra ciudad cercana, en este caso Caxias do Sul. Deportivamente, para el equipo del Chacho es una muy buena noticia volver a jugar en su reducto, con muchos más hinchas de lo que lo hizo en partidos anteriores, en los que tuvo que viajar y hacer de local en otras ciudades (San Pablo y Caixas do Sul). Cuando Central perdió la localía Mientras todos estos trámites se estaban llevando a cabo en Central reaparecieron los recuerdos de cuando no pudo jugar de local en el Gigante de Arroyito. El canalla tiene el antecedente en el que debió mudar la localía en dos partidos de la Copa Sudamericana 2021, ante Huachipato de Chile y 12 de Octubre de Paraguay. En ese entonces, por la pandemia, el aeropuerto de Fisherton estaba cerrado, por lo que ambas delegaciones no podían llegar directamente a Rosario. En el Gigante si pudo recibir a San Lorenzo, que se trasladó en micro desde Buenos Aires. HUachipato.jpg En 2021, Central tuvo que mudar la localía y por la Sudamericana recibió a Huachipato en cancha de Banfield. Sebastián Suárez Meccia / La Capital La dirigencia de aquel momento le ofreció a ambos clubes hacerse cargo de los gastos del traslado desde Buenos Aires a Rosario, pero ninguna aceptó (Newell’s hizo lo mismo con Palestino, que si aceptó y por esto jugaron en el Parque) y al canalla no le quedó otra que acatar lo que dictaminó Conmebol, que fue hacer de local en otra ciudad. La sede elegida fue la cancha de Banfield, donde el equipo dirigido en ese entonces por el Kily González, tuvo que buscar la clasificación a octavos de final. Ya para las instancias finales Central pudo recibir a Deportivo Táchira primero y a Bragantino después porque el aeropuerto de Fisherton ya estaba habilitado para recibir vuelos internacionales.