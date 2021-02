Patricio Cucchi tiene muchas ganas de volver, pero no depende de él.

A días del cierre del libro de pases en Central se trabaja de manera intensa, aunque ello no implique resultados satisfactorios. Y esa intensidad seguramente de potencie hoy y mañana para intentar cerrar al menos un refuerzo más, que sería un delantero. ¿Hay nombre? Sí, el apuntado es nuevamente Patricio Cucchi, a quien los canallas fueron a buscar en el receso anterior y la operación no se pudo concretar. Donde no hubo buenas noticias fue por el lado de Claudio Yacob, con quien tenían prácticamente todo acordado de palabra, hasta que Huracán se metió en la conversación. De hecho hoy mismo lo esperan en Parque Patricios para que se haga la revisión médica. Con este panorama es menos probable que se concrete el préstamo de Emmanuel Ojeda a Atlético Tucumán, teniendo en cuenta la lesión que sufrió Fabián Rinaudo.