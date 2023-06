Central no se desespera por vender a Alejo Veliz

La dirigencia de Central hoy no piensa en una transferencia sino que "lo más importante es la faceta deportiva". Por Veliz "no llegó ninguna oferta"

En Arroyito están focalizados exclusivamente en la faz deportiva. Desde la comisión directiva de Central aseguraron que no entran en el juego de la desesperación en torno a una hipotética venta inmediata de alguna de sus piezas más valiosas que tiene en el plantel como puede ser el caso del atacante Alejo Veliz. Desde el club marcaron la cancha con firmeza. Le informaron a este medio que “por el momento no pensamos en una posible transferencia. Estamos prácticamente en la etapa final del torneo y el equipo está bien. Estamos centrados en lo que resta de la Liga Profesional y, llegado al caso, se verá y analizará qué propuesta concreta hay sobre la mesa”. A la vez, la misma fuente canalla fue al hueso en torno a un posible pedido de alguna institución del exterior por los servicios del goleador de la casa. “No, no llegó nada de nada. No hay ninguna oferta”, enfatizó de manera tajante y con deseo de archivar todo rumor y versión que circula en el ambiente en torno a un posible pedido de cotización del delantero.