Central no pretende vender a Veliz pero el jugador podría emigrar

Alejo Veliz es otro de los juveniles que podría emigrar. Lugano de Suiza quiere al atacante ya. Al menos es lo que le informaron desde Central a La Capital. Los directivos vieron la propuesta, la analizaron pero no están muy de acuerdo en desprenderse del goleador. Menos por dos millones de dólares más otro millón en objetivos. No solo consideran insuficiente la oferta sino además que no tienen planificado finiquitar dos operaciones en este mercado, ya que Facundo Buonanotte fue adquirido por Brighton And Hove Albion. No obstante, el representante del atacante hace fuerza para materializar la gestión que está sobre la mesa de la sede de calle Mitre al 800. ¿Se irá? Todo marca que no, pero este martes será un día clave como consecuencia de que este miércoles cierra el mercado de pases en Europa.