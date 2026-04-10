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Hidrovía: dos gigantes pasan a la instancia clave de la licitación

Una dragadora brasilera quedó en el camino por lo que se viene un mano a mano que promete. ¿Quiénes son y por qué la competencia se pone intensa?

10 de abril 2026 · 09:09hs
La licitación de la hidrovía ya avanzó a la segunda etapa 

Foto: Archivo / La Capital.

La licitación de la hidrovía ya avanzó a la segunda etapa 

En el marco de la licitación pública nacional e internacional para la concesión de la Hidrovía, el gobierno nacional emitió este jueves el “Acta de Evaluación del Sobre 1” y fijó el cronograma para la apertura del segundo sobre que será el clave en la competencia ya que es el que tiene las ofertas técnicas, más determinante incluso que la oferta económica.

En esta primera etapa, se analizaron las presentaciones realizadas por las firmas de capacidad global Jan De Nul, DEME y DTA Engenharia, evaluando los antecedentes operativos y capacidad técnica y financiera de los oferentes, así como la presentación de las distintas garantías.

En ese marco, el acta de la Comisión Evaluadora determinó que las dos dragadoras belgas, DEME y Jan de Nul, cumplieron las condiciones exigidas en los pliegos de la licitación, por lo que se recomendó que avancen a las próximas etapas de evaluación. Vale recordar que tienen un alto grado de competencia entre ellas. El mes pasado Jan De Nul, actualmente concesionaria, solicitó la descalificación de Deme tras abrirse el sobre 1.

Hidrovía segunda etapa

La brasilera DTA Engenharia, en tanto, no presentó las garantías pedidas –puntualmente, la garantía de mantenimiento de oferta, que estipula que no habrá cambios a la misma mientras dure el proceso de selección-, por lo que se recomendó su descalificación.

Las empresas oferentes dispondrán ahora de un plazo de siete días corridos para presentar impugnaciones al dictamen, y al concluir dicho proceso la Agencia Nacional de Puertos y Navegación emitirá una Resolución aprobando la evaluación de la Etapa 1 y llamando a la apertura del Sobre 2 del análisis, que mediante un sistema de puntaje califica el Plan de Trabajo, donde se detalla la forma, equipos y profesionales que realizarán las obras establecidas.

hidrovia agencia
Reunión con los usuarios de la hidrovía en la Agencia de Puertos y Navegación

Reunión con los usuarios de la hidrovía en la Agencia de Puertos y Navegación

Justamente el sobre dos será clave al analizar el plan de trabajo y los antecedentes técnicos. Este es el más importante según Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Incluso sobre el sobre tres y último filtro que analiza la propuesta económica con la cotización de la tarifa básica del peaje ya que se estipuló una tarifa mínima lo que redujo el margen de competencia entre oferentes.

Reunión

El titular de la Agencia, Iñaki Arreseygor convoco a representantes de las provincias, y a usuarios como la Bolsa de Comercio de Rosario, la Sociedad Rural Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Puertos Privados Comerciales, entre otros para informarles del estado de avance y el cumplimiento del cronograma estipulado.

“Se hizo un trabajo técnico comprometido y profesional en esta primera etapa de evaluación. Tendremos a dos de las empresas más grandes del mundo compitiendo en el próximo tramo de la licitación, que va a ser clave”, destacó Arreseygor durante el encuentro. Después de años de prórrogas y parches, la agencia lleva encaminada la licitación.

Cabe destacar que se trata de una licitación de tres etapas, donde la oferta económica tendrá el peso más relevante, garantizando la tarifa más baja posible para los productores argentinos.

Finalizadas las diferentes evaluaciones, se avanzará con la adjudicación y la firma del nuevo contrato para la privatización de la Hidrovía, con una inversión estimada en más de 10 mil millones de dólares.

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