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Di María: "El objetivo es pelear absolutamente todo, volver a jugar la Copa Libertadores"

El capitán se mostró ilusionado con el presente de Central y puso el acento en que "el equipo está haciendo las cosas que tiene que hacer"

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

25 de octubre 2026 · 12:06hs
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Ángel Di María no ocultó su alegría. Dijo que disfruta mucho el momento que atraviesa el equipo.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Ángel Di María no ocultó su alegría. Dijo que disfruta mucho el momento que atraviesa el equipo.

En Central la ilusión no se detiene y el paso que dio el equipo con el triunfo ante Huracán fue un ladrillo más en medio de esa construcción. Lo sienten y lo dicen todos los protagonistas, también un Ángel Di María, quien disfruta de este presente. “El objetivo es pelear por absolutamente todo, es volver a jugar la Copa Libertadores".

Habían salido ya todos los jugadores del vestuario canalla después de la muy buena victoria contra el Globo, que puso a Central de manera provisoria al tope de la tabla acumulada en la lucha por el campeonato de Liga y Fideo fue el último en dejar el estadio. Lo hizo, como siempre, acompañado de su familia, pero esta vez se detuvo a hablar con la prensa para expresar sus sensaciones.

“Estamos muy contentos por el triunfo porque seguimos por el mismo camino, porque el equipo no se relaja. Juegue quien juegue, las cosas siguen saliendo bien y creo que eso es importante para todos”, dijo Di María en su primera reflexión tras el 2-0 en el Gigante.

"Hacemos lo que debemos"

“Esto es partido a partido, paso a paso. Con tranquilidad vamos haciendo lo que tenemos que hacer en cada partido, siempre pensando en el que viene y la verdad que estamos haciendo las cosas muy bien, por eso la alegría que tenemos. No queda otra que seguir así”, agregó.

Di María convirtió tras la asistencia de Ibarra, a quien señala de cara a los hinchas.

Di María convirtió tras la asistencia de Ibarra, a quien señala de cara a los hinchas.

Fideo analizó el rendimiento del equipo, sobre todo después de lo que fue la coronación en la Supercopa Internacional frente a Estudiantes. Coincidió en que a partir de ese momento los resultados empezaron a acompañar más que antes, pero aclaró que “también está el trabajo”.

>>Leer más: A Central nadie le quita el sueño: gran triunfo para esa loca ilusión de ser campeón

“A veces las cosas no van saliendo, cuestan y por ahí un partido te ayuda muchísimo. Pero ya veníamos haciendo las cosas muy bien y ahora en estos últimos partidos empezamos a hacer más goles. Las ocasiones que teníamos no las podíamos convertir en gol y ahora los estamos haciendo. Hoy todo eso está haciendo una diferencia muy grande”, analizó.

Di María y la ilusión de todos

Si de ilusión se trata, Di María subió a todos a ese barco. “Ilusionados estuvimos siempre. En la cancha se nota mucho la ilusión de la gente y eso hace que nosotros también nos ilusionemos, por eso vamos a seguir pensando en todo lo que viene. Pero insisto con que esto es con tranquilidad, paso a paso, sabiendo que cada rival es complicado, que el fútbol argentino no es fácil, pero las cosas se están dando y eso es lo importante”.

A dos fechas del final de la temporada, Central volvió a demostrar que es uno de los grandes candidatos a ganar la anual, aunque para Fideo ese protagonismo no es de ahora, sino que viene de arrastre.

“Hace cuatro años que Central viene jugando de esta manera, siempre entre los más grandes, peleando, molestando. Venimos haciendo las cosas muy bien y no nos queda otra que seguir de la misma forma. Estamos trabajando muy bien, el club lo bien haciendo así y acá lo importante es seguir sacando puntos para pelear bien arriba. Después, por los objetivos, el único que sabe es el de arriba, si se van a cumplir o no", apuntó el capitán canaya.

>>Leer más: El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

Por todo

Y agregó: “El objetivo es pelear por absolutamente todo, es volver a jugar la Copa Libertadores porque es un sueño que tiene el club y que tenemos nosotros y los hinchas. Estamos peleando para eso, pero tenemos muy en claro que hay un montón de rivales que están luchando por lo mismo. De nuestra parte intentaremos hacer lo mejor posible”.

Como correlato de esa ilusión, hizo referencia al apoyo de los hinchas. “La verdad que los recibimientos acá en Central son increíbles. Todos los fines de semana acá de local se vive algo muy lindo e incluso en los últimos partidos por suerte estuvimos teniendo visitante. Todo eso para nosotros es muy importante”.

Fideo Di María se esfuerza en el cuerpo a cuerpo con el jugador de Huracán.

Fideo Di María se esfuerza en el cuerpo a cuerpo con el jugador de Huracán.

“Con mis compañeros, lo único que hago es intentar ser yo mismo, tratarlos bien y que ellos me traten de la misma manera”, expresó en relación a su ascendencia en el grupo y volvió a mostrarse satisfecho por el presente del equipo: “Como ya dije, las cosas se están dando y hoy estoy muy feliz de estar acá, de poder ayudar a los más chicos más que nada. Por suerte estamos sacando cada vez más jugadores, lo que es muy importante para el club. El Gigante está cada vez más grande, está la ilusión de la gente, todo es hermoso. Esta presidencia lleva cuatro años increíbles y hoy es un orgullo estar vistiendo esta camiseta, estar acá, viviendo este momento. Y como digo siempre, la gente tiene que saber muy bien de dónde venimos y hacia dónde vamos. Seguir por este camino es lo verdaderamente importante”.

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