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Jorge Almirón se pasó de rosca pero su equipo siguió marchando hacia una victoria fundamental

El DT perdió la calma en el primer tiempo y el juez lo expulsó, pero Central nunca perdió la línea, al punto que los cambios llegaron al final

25 de octubre 2026 · 00:38hs
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Jorge Almirón mira a Di María sacar un lateral. En una jugada que no parecía ser tan importante se la agarró con el juez.

Celina Mutti Lovera

Jorge Almirón mira a Di María sacar un lateral. En una jugada que no parecía ser tan importante se la agarró con el juez.

No hubo conferencia de prensa de Jorge Almirón al final del partido. Esas en las que nunca parece alterar el tono de voz, esta vez no fue posible porque donde sí se picó fue en la cancha. Increpó duro al árbitro en una jugada con Central en ventaja en el primer tiempo y pese a que primero le mostraron la tarjeta amarilla, como no le aflojó vio la roja. Esa extraña pérdida de postura del entrenador auriazul no le hizo mella a un equipo que viene funcionando cada vez mejor bajo de su mando, al punto que los cuestionamientos hacia su figura parecen ir quedando demasiado lejos. La puesta en escena en el triunfo ante Huracán fue tan buena que las variantes recién llegaron en el último cuarto de hora.

Hubo una acción frente al banco de Huracán en el último tramo de la primera etapa en la que estuvo involucrado Ángel Di María. Concretamente, Yael Falcón Pérez cobró una infracción del jugador canalla y Almirón protestó tanto el fallo, que no dudó de salir del sector asignado frente a los suplentes para ir a increpar al árbitro, al que no dejó de señalar con el dedo índice derecho.

Primero Falcón Pérez lo amonestó y ahí rápidamente Di María fue sobre el juez para que la corte también, pero Almirón siguió con su acusación y entonces le sacó la roja, mandándolo a los vestuarios. De ahí en más, al mando del equipo quedó su ayudante Pablo Ricchetti, quien luego habló en conferencia.

La desmedida reacción de Jorge Almirón

Almirón tuvo una desmedida reacción en el momento que Central ganaba 1 a 0 tras el golazo de palomita de Coronel y venía soportando a un Huracán que ya entonces empezó a venirse sobre sus dominios. En el inicio del complemento, si bien Jaminton Campaz casi marca el segundo, lo que siguieron fueron las incursiones del Globo en busca del empate y un Central más apostado para una contra que varias veces estuvo a punto de dar en el blanco.

Es sabido que Almirón no es de apresurar los cambios si cree que el equipo responde a lo que quiere y eso pasó en esta ocasión, al punto que todas las variantes llegaron en el último cuarto de hora, con los ingresos de Juan Giménez y Giovanni Cantizano primero, por el goleador Coronel y Alan Rodríguez, luego de Marco Ruben y Julián Fernández por Enzo Copetti y Jaminton Campaz, y al final de Facundo Mallo por Ángel Di María, que así recibió una verdadera ovación en esos últimos instantes.

Almirón se pasó de rosca, pero no su equipo, que viene siendo un relojito y después de ganar la Supercopa Internacional está confiado en que puede ir por más.

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