Central: en medio de la urgencia, el gran karma de visitante

La reacción que no logró contra Banfield, en condición de local, el Canalla la necesita ahora fuera del Gigante de Arroyito, donde todo le cuesta demasiado

El inicio de una nueva etapa canalla

Ese día coincidió con el inicio de este nuevo proceso, tras la salida intempestiva de Miguel Ángel Russo y pareció que el cambio de entrenador podía aportar a la recuperación del equipo en ese sentido, pero no. No sólo no hubo recuperación, sino que los males parecieron potenciarse.

Pese al triunfo, el trámite del partido al Canalla le resultó bastante adverso durante gran parte del encuentro, al punto que Jorge Broun fue, por lejos, el mejor jugador de Central, con unas cuantas tapadas clave. Pero lo cierto es que el regreso a Rosario fue con los tres puntos en el bolsillo y con la sensación de que algo podía llegar a cambiar.

Visita3LV.jpg Con un equipo alternativo, Central sufrió una derrota a manos de Independiente. Leonardo Vincenti / La Capital

Bueno, nada más lejos de la realidad. Después de ese partido Central jugó otros cuatro encuentros por la Liga Profesional y fueron todas derrotas. Es decir, lejos de mejorar, el panorama se oscureció. Hubo un quinto partido, pero fue por Copa Sudamericana (ante Fortaleza), que también terminó en derrota.

Anímicamente Central llegó entonado al partido con Independiente (venía de la victoria en el clásico y el empate con Fortaleza), pero contó con el aliciente de que Lequi se la jugó con un equipo ciento por ciento alternativo pensando en la revancha en Brasil, y las cosas le salieron mal. Esa formación estuvo lejos de colmar las expectativas y la derrota en Avellaneda fue la consecuencia de un mal rendimiento.

Visita4MB.jpg Contra Boca estuvo cerca de empatarlo, pero tampoco pudo. Ese viaje también resultó infructuoso. Marcelo Bustamante / La Capital

Fue distinta la sensación que dejó la excursión a La Bombonera, pero el resultado fue el mismo: derrota. Esa noche Central pagó caro el desconcierto de los primeros minutos, pero después se las ingenió para poner en aprietos a Boca, aunque igualmente no le alcanzó ni siquiera para el empate. El karma de visitante otra vez comenzaba a hacerse carne en la vida del Canalla.

El declive, un tema central

Y llegó Platense, partido en el que el andar del equipo tampoco encontró el vuelo suficiente como para romper la racha. Una vez más un partido chiquito por parte de Central para una derrota que pegó duro, por las formas. Se recuerda, por ejemplo, que después de ese encuentro hubo una charla que se hizo pública, entre los popes de la dirigencia y varios futbolistas.

Visita5HR.jpg Lovera intenta ante Platense, en Vicente López. El formoseño erró un penal en el final y Central perdió. Héctor Rio / La Capital

Fue más llamativo aún el duro traspié en cancha de Defensa y Justicia. ¿Por qué? Porque Central venía de darle un cachetazo importante al líder Vélez, en el Gigante, y se pensaba que la reacción esta vez podía llegar. Pues no. La apatía de siempre y el bajo vuelo futbolístico para una derrota que le impidió al equipo dar el salto de calidad que tanto necesitaba, ante uno de los rivales más flojos del torneo. La autocrítica por parte del entrenador fue contundente.

Con casi nada de hilo en carretel, lo de Central amerita una reacción y después de dejar dos puntos clave en su cancha no le queda otra que reaccionar ya, como visitante, donde le cuesta horrores.

VisitaCML.jpg Los futbolistas canallas sufren la derrota en cancha de Defensa y Justicia, el último como visitante. Celina Mutti Lovera / La Capital

De cara a Instituto, Lequi empieza a darle forma

Matías Lequi empezará a darle forma al equipo que el sábado visitará a Instituto y es probable que haya alguna variante, especialmente de mitad de cancha hacia adelante. Una de las cuestiones a dilucidar es si mantendrá el doble 5 de marca (así jugó de local contra Banfield) o si se inclina por la inclusión de un volante más de juego, de las características de Mauricio Martínez o Jonatan Gómez.

Por lo pronto, uno de los jugadores a los que el cuerpo técnico deberá prestarle especial atención es a Kevin Ortiz, quien acarrea un golpe en el tobillo.

Después, la presencia o no de Augusto Solari también genera incertidumbre, pero no así la de Marco Ruben, quien se mantendría en el equipo titular.