Central: Martínez está proyectado para volver

Resta el último repaso fuerte y luego a jugar. Miguel Russo no tiene mucho margen como para andar especulando o probando qué apellidos incluirá este miércoles entre los titulares de Central cuando sea turno de afrontar el compromiso ante Central Norte de Salta. Sin embargo, quien se proyecta para recuperar su lugar en el lateral derecho es Damián Martínez, quien ante Defensa y Justicia no jugó por estar suspendido. Pero para este determinante compromiso en suelo nicoleño, el DT pondrá lo mejor que tiene a mano porque no desea subestimar al rival ni mucho menos al torneo. Por lo tanto, el ingreso del ex Unión y de Juan Komar serían las dos variantes que haría en relación al triunfo ante el halcón de Varela.