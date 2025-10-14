Cómo le fue a Central la última vez que lo dirigió Echavarría, el árbitro ante Platense

El juez no arbitró nunca al Canalla en el torneo Clausura y el último antecedente data del Apertura, en un partido también disputado en el Gigante

Pablo Echavarría vuelve al Gigante. La última vez que lo hizo Central perdió por los cuartos de final del Apertura, ante Huracán.

La Liga Profesional dio a conocer los árbitro para la 13ª fecha del torneo Clausura y el juez que estará presente el próximo domingo en el Gigante, entre Central y Platense es Pablo Echavarría , con quien al equipo de Ariel Holan le pasó algo particular la última vez que lo dirigió.

En lo que val del Clausura, Echavarría nunca dirigió a Central, por lo que el partido del domingo será el primero. Y hay que remontarse al semestre pasado para encontrar el último antecedentes de este árbitro en un encuentro del Canalla.

Y a decir verdad ese antecedente no para nada agradable para los canalla, ya que Echavarría dirigió el último partido en el que Central sufrió una derrota . Fue el recordado choque en el Gigante de Arroyito contra Huracán, por los cuartos de final .

Malcorra se lamenta en medio de la derrota de Central contra Huracán, que tuvo a Echavarría como árbitro.

Ese partido fue uno de los dos que el Canalla perdió en lo que va del año. El otro es también del mismo torneo Apertura, contra Boca, en la Bombonera. Esa noche el árbitro fue Hernán Mastrángelo.

Autoridades

En general los números de Central con Echavarría como árbitro no claramente negativos, ya que lo dirigió en 23 ocasiones y el Canalla sólo pudo ganar en cuatro ocasiones. Los otros fueron nueve empates y 10 derrotas.

Echavarría tendrá como colaboradores a José Castelli (asistente 1), Hugo Páez (asistente 2) y Álvaro Carranza (cuarto árbitro). Lucas Novelli estará a cargo del VAR, mientras que el AVAR será Javier Mihura.