Central lo hizo de nuevo: se quedó con el clásico ante Newell's

Lo hizo de nuevo. El campeón no se lució para nada, pero mostró la chapa en rodeo ajeno. Central terminó generando un mar de felicidad en Arroyito y un tsumani de impotencia en el Parque. El canalla ratificó en esta dominical jornada su buena racha ante Newell's desde que regresó a la elite. Con poco juego, aunque siendo tan eficaz como letal, le alcanzó para plantar la bandera de la victoria fruto del 1 a 0 frente a su eterno rival en un Coloso que cerró sus puertas con marcada desilusión y acopiando el tercer porrazo seguido en este torneo.

Russo no se puso colorado cuando metió manos a las obra y reforzó la última línea. Levantó un murallón que resultó inquebrantable para Newell's y además expuso las debilidades leprosas para lastimar. La cita en el Parque fue friccionada de principio a fin. Con dos equipos que tenían sus necesidades a cuestas.

Muy friccionado

La Lepra generó un cabezazo del Colo Ramírez en el primer tiempo que se perdió por encima del travesaño a los 34 minutos. Central especuló e hizo lo que pudo porque el circuito Gómez-Malcorra estuvo casi siempre desactivado. Mientras que el local pareció que iba a quebrar la racha adversa que lo envuelve desde el canalla regresó a la máxima categoría.

La resultante del primer acto mostró además a un firme Jorge Broun. Fatu fue clave en algunos pasajes puntuales. Le evitó el gol rojinegro a Panchito González. También a Brian Aguirre a los 37' cuando le sacó un derechazo fuerte desde afuera del área que lo obligó a estirarse e ir con todo hacia la ratonera del palo derecho.

Central, durante la primera mitad, no se encendió. Estuvo prácticamente apagado. Aunque en el arranque del complemento no vaciló. El partido seguía siendo chato. Pero en un avance canalla apareció una jugada colectiva visitante que hizo saltar la térmica a los leprosos.

Jonatan Gómez asistió a Malcorra, quien a los 11' del complemento metió un zurdazo bárbaro que decretó el 1 a 0 del campeón. Los del 10 fue histórico además porque fue la primera vez que un mismo jugador le dio el triunfo por la mínima diferencia a Central en un clásico.

Newell's buscó llegar al empate. Con más aciertos que errores. Larriera no encontró jamás la fórmula para lastimar a Central. Movió el sistema y trató de empardar. No puso. No supo cómo hacerlo. Russo, fiel a su estilo, reforzó las líneas en los instantes finales para asegurar lo que tanto le había costado.

El final fue contundente. El campeón festejando el triunfo ante las impotentes miradas leprosas en un Coloso que quedó triste porque su equipo no estuvo a la altura de las circunstancias, no pudo quebrar la racha adversa ante el elenco auriazul y sumó un nuevo traspié. Aunque lo más doloroso no fue haber perdido de nuevo por el torneo local sino volver a poner la mejilla ante su eterno rival.

Producción fotográfica Sebastián Suárez Meccia y Leonardo Vincenti.