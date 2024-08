Central llegó al gol por O'Connor, el pibe made in Russo que volvía de un parate

Fue una gran jugada canalla. Una recuperación y la pelota que fue hacia la izquierda, donde Jaminton Campaz la hizo muy bien, mandó el centro al un tanto pasado y la tomó otro ingresado, Enzo Copetti, quien inteligentemente la cedió para atrás a O’Connor, quien le pegó como venía, no tan fuerte ni esquinado, pero logrando que el arquero Marcos Ledesma cometiera quizás su único error, al no retener el envío que se le escabulló hacia adentro.

Recién pudo volver a ser considerado en el último encuentro, en la derrota en Santa Fe ante Unión, donde fue el banco de suplentes y no entró. Fue además el último encuentro con Miguel Angel Russo al mando del banco canalla, el mismo técnico que lo hizo debutar en un partido inolvidable para él, ya que lo hizo marcando un gol.

Fue en el 4 a 0 sobre Platense en Arroyito el 7 de mayo de 2023 hace prácticamente quince meses. Lo hizo por Lautaro Giaccone a los 78 minutos y marcó de cabeza el cuarto.

Y lo festejó a lo loco, como lo hizo ahora en La Plata, al punto que quería abrazarse con todos y trataba de sacarse de encima a Campaz, que fue el primero que lo celebró con él en su corrida hacia el banco de suplentes canalla.

Curiosamente en este encuentro, como en el último que había disputado en el Gigante ante los granates, ingresó por Mauricio Martínez. Y ocho minutos después convirtió el tanto de la victoria.

Unos minutos después asustó a todos cuando el recién ingresado Juan Cruz Esquivel le entró con dureza y lo dejó tirado en el piso. Por suerte pudo levantarse, como al toque Emanuel Coronel, al que también le dio durísimo el delantero tripero que estuvo solo diez minutos en cancha.

Tomás O’Connor, de solo 20 años, es una de las buenas apariciones canallas del último ciclo de Russo. Y justo cuando se fue, volvió para hacerle el mejor homenaje.

Las dedicatorias al DT, la familia y los compañeros

No hubo un jugador canalla que no le dedicara el triunfo a Miguel Ángel Russo. Y uno fue el pibe O’Connor. “Fue una semana complicada porque se nos fue Miguel, que había hecho un trabajo bárbaro y le estoy eternamente agradecido porque me hizo debutar”.

“Había que dar la cara y lo hicimos en una cancha difícil, ante un duro rival. Y lo hicimos de la mejor manera”, se explayó el volante.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1820582911365783688&partner=&hide_thread=false “FUERON 4 MESES DIFÍCILES. MI FAMILIA TAMBIÉN LA PASÓ MAL”



Tomas O’Connor, autor del gol del triunfo de Central ante Gimnasia, contó la dificultad que tuvo que pasar por su lesión.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/zYoHm1STfR — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 5, 2024

“Lequi nos tranquilizó, nos volvió a unir al grupo rápido, con referentes que me hicieron sentir muy bien desde lo personal. Venía de una lesión muy difícil, porque no me podía levantar de la silla ni de la cama y la verdad le agradezco a mis viejos que siempre estuvieron”, detalló sobre su lesión.

“Nadie sabe lo que sufrí pero desde que me operé pude volver bien. Soy hincha de club, mi familia también la pasó mal pero ahora es un desagogo para mí y para el grupo”, se explayó. “Le pegué despacio para no tirarla arriba, le puse el pie despacio, fue con suspenso y por suerte entró”.