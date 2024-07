Central, la plaqueta a Lo Celso y el futuro de Di María, que ya parece definido

La única aparición pública de Di María en estos días para referirse a Central fue a través de su cuenta de Instagram para contestarle a un sitio partidario y con mucho enojo. “Qué manera de hacer campaña en contra mía. Por qué no se la agarran con los que no quieren que vuelva. Gracias”. La información sobre su ausencia en el Gigante el viernes disparó la reacción del jugador, que recibió amenazas ante su posible vuelta, no solo las ya conocidas sino otras que habrían sido más directas. “Hay cosas que la gente no sabe”, había dicho Jorgelina Cardoso en aquella entrevista previa a la final.