Central: Komar se ganó la confianza de Miguel Russo

Desde que Juan Cruz Komar llegó a Central dio claras señales de no poder hacer pie. Oportunidades tuvo. Así lo certifica el currículum futbolístico. El zaguero central siempre generó más sombras que luces. Sea bajo el mandato de Cristian González, Leandro Somoza o el de Carlos Tevez. El rosarino mostró un perfil dubitativo cada vez que defendió el escudo. Sin embargo, con la asunción de Miguel Angel Russo renovó la esperanza desde la faz interna. El plus es que en la reciente gira por Chile se encontró con una nueva chance y terminó saliendo entre los titulares en los tres ensayos amistosos que disputó el canalla. Su performance aún no ofrece sólidas garantías. Pero para el experimentado entrenador parece ser que se erigió en una pieza fija. Por lo tanto, no habrá que sorprenderse si su rostro aparece de movida cuando sea la hora de recibir a Argentinos Juniors, en el estreno oficial del nuevo ciclo auriazul. Es más, ayer fue preservado por el DT en el doble partido informal contra Estudiantes de Río Cuarto, junto a otros apellidos que pintan para la salir en la foto principal, cuando sea la hora de jugar ante el bicho en el Gigante.