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Central jugará dos partidos en 48 horas en el Gigante: el exigente calendario canalla

Entre la definición de la fase regular del torneo Apertura y la Copa Libertadores, el equipo de Jorge Almirón tendrá un complicado desafío sin descanso

28 de abril 2026 · 14:27hs
Central cerrará la fase regular del Apertura y

Marcelo Bustamante / La Capital

Central cerrará la fase regular del Apertura y, dos días después, jugará por la Copa Libertadores.

El calendario es exigente para Rosario Central y las próximas semanas serán claves para el equipo de Jorge Almirón, que tendrá varios partidos decisivos por delante entre las tres competencias. Ya clasificado a los octavos de final del torneo Apertura, la Copa Libertadores y la Copa Argentina complican el descanso del plantel.

Con la confirmación de la programación de la fecha 9, que dará por finalizada la fase regular del campeonato local, el Canalla tendrá que disputar dos partidos como local con apenas 48 horas de diferencia, en dos encuentros que serán claves para su futuro.

Si bien ya tiene su boleto asegurado a los playoffs y será local en los octavos de final, un triunfo en la última jornada podría permitirle escalar alguna posición más y tener la chance de ser local también en otras instancias como los cuartos de final y/o semifinales.

No obstante, la Copa Libertadores es el objetivo principal de la temporada y la cuarta fecha podría marcar un antes y después para Central, más aún si no obtiene una victoria esta noche ante Universidad Central en Venezuela. Por eso, Almirón deberá pensar estratégicamente cómo implementar la rotación entre ambos partidos, con solamente un día de preparación en el medio.

Almiron
Jorge Almirón deberá analizar la rotación para los dos partidos en el Gigante.

Jorge Almirón deberá analizar la rotación para los dos partidos en el Gigante.

>> Leer más: Universidad Central vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Dos partidos en 48 horas para Central

El Canalla tendrá uno de los desafíos más complejos de la temporada. Tras un intenso viaje a Venezuela, donde enfrentará este martes a las 21 a Universidad Central, tendrá hasta el domingo 3 de mayo para encarar el partido ante Tigre, equipo al que recibirá en el Gigante de Arroyito a las 16.

La decisión del cuerpo técnico pasará por el estado físico de los futbolistas y cómo afronta cada uno de ellos la recuperación, pero también deberán imponer un orden de prioridades.

Poco más de 48 horas después del final del encuentro ante Tigre, Central volverá a jugar en el Gigante ante su gente. Por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, chocará ante Libertad de Paraguay el martes 5 de mayo desde las 19.

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