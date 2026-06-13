Náutica: más de 250 navegantes en el Grand Prix del Litoral Semana de la Bandera

La competencia de Náutica, que cumple 40 años, comenzó hoy, se extenderá hasta el lunes, y se está disputando en el Club de Velas de Rosario

La ciudad de Rosario está viviendo una verdadera fiesta del deporte náutico durante este fin de semana largo, ya que se está disputando la cuarta fecha del Grand Prix del Litoral Semana de la Bandera, uno de los circuitos de vela más importantes y tradicionales de Argentina. La competencia tiene como escenario al Club de Velas de Rosario, donde durante tres jornadas que comenzaron hoy y se extenderán hasta el lunes, se desarrollan regatas, actividades sociales y encuentros entre navegantes, entrenadores y delegaciones de distintos puntos del país.

En aguas del Paraná, compiten más de 250 navegantes y están presentes integrantes de seleccionados nacionales juveniles, jóvenes promesas de la disciplina y destacados referentes de la vela internacional.

Entre las figuras más destacadas sobresale Julio Alsogaray, triple representante olímpico argentino en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016, campeón mundial de la clase Snipe, campeón mundial de Lightning y una de las máximas referencias de la vela nacional. El sanpedrino llegó a Rosario para competir en la clase Snipe, una de las categorías que reúne a varios de los mejores exponentes del país.

La magnitud de la convocatoria también se refleja en los números . La clase Optimist, considerada la principal categoría formativa de la vela, cuenta con más de 200 participantes, mientras que las clases Laser, Snipe y 29er completan una flota que convierte a Rosario en el principal punto de encuentro de la vela argentina durante este fin de semana.

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Una competencia con historia

El Gran Prix del Litoral cumple años de historia. Nació por la idea de Víctor Ocariz y Gustavo Sciarra. El circuito fue impulsado por el Club de Velas de Rosario, el Club Náutico San Pedro, el Club Regatas San Nicolás, el Club Náutico Villa Constitución, el Yacht Club Rosario y el Yacht Club Santa Fe.

Es uno de los campeonatos más tradicionales de la disciplina. Cada temporada, a navegantes de distintas provincias a través de un calendario de nueve fechas que recorre algunas de las principales sedes náuticas del país, entre ellas Rosario, Santa Fe, Paraná, San Pedro, Junín y Córdoba, consolidándose como una referencia para el desarrollo de la vela juvenil y de alto rendimiento.

Más allá de la competencia deportiva, el circuito es considerado un verdadero termómetro nacional de la categoría Optimist y una referencia para el resto de las clases participantes. Muchas de sus fechas son tomadas en cuenta para la elaboración de rankings nacionales y para la definición de plazas en competencias internacionales, lo que convierte a cada regata en una instancia clave para quienes aspiran a representar a Argentina en campeonatos mundiales y continentales.

Esa relevancia explica también la presencia de navegantes provenientes de distintos puntos del país, incluso de clubes y provincias que no forman parte habitual del circuito del Litoral. La posibilidad de sumar puntos para los rankings nacionales y medirse con los mejores competidores de cada categoría transforma al Grand Prix lo transformó en una cita obligada dentro del calendario anual de la vela argentina.

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Una intensa actividad

La actividad comenzó hoy con las primeras regatas para las clases Optimist, Laser, 29er y Snipe. Vale destacar que durante las tres jornadas habrá además encuentros de camaradería, desayunos para competidores y entrenadores, almuerzos marineros, reuniones de delegados y actividades sociales destinadas a acompañar el desarrollo deportivo del campeonato.

Mañana será el turno de las competencias por equipos de clubes organizadas por Rowing Rosario, una de las actividades especiales previstas dentro del fin de semana náutico.

En tanto, el lunes feriado continuarán las competencias de las distintas clases, con las regatas decisivas de la fecha y la posterior ceremonia de premiación en las instalaciones del Club de Velas de Rosario.

Así, con más de 250 navegantes, entrenadores, delegados y familias de distintos puntos del país, Rosario sigue consolidándose como una de las principales sedes de la vela argentina y como un escenario privilegiado para disfrutar del deporte náutico en el marco de las celebraciones por la Semana de la Bandera.