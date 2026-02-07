La Capital | Ovación | River

Con dos goles de Nacho Russo, Tigre humilló a River en el Monumental

El ex-Central tuvo una gran actuación en Núñez, con dos goles y una asistencia contra el equipo de Marcelo Gallardo

7 de febrero 2026 · 22:02hs
La felicidad de Nacho Russo luego de uno de los goles que le hizo a River en el Monumental. Tigre ganó 4 a 1. 

La felicidad de Nacho Russo luego de uno de los goles que le hizo a River en el Monumental. Tigre ganó 4 a 1. 

River había arrancado bien el torneo Apertura, con dos victorias y un empate (ante Central en el Gigante) y ningún gol en contra. En el Millonario había buenas sensaciones con el equipo, después de un pésimo 2025 en el que el equipo jugó muy mal y no ganó nada.

Esta noche, el equipo de Marcelo Gallardo recibía a Tigre en el Monumental. Si bien el partido se presentaba como difícil, ya que el Matador de Victoria también venía jugando bien y con el mismo puntaje que el Millonario, nada hacía presagiar que terminaría tan mal para River.

Y terminó mal, muy mal. Con dos goles y una asistencia de Ignacio Russo, el equipo de Davobe ganó 4 a 1 a un River que jugó mal, no le encontró nunca la vuelta al partido y tampoco tuvo reacción cuando se encontró en desventaja.

Lluvia de goles de Tigre

El primer gol del partido lo marcó Tiago Serrago a los seis minutos del primer tiempo. Las acciones apenas comenzaban y River ya estaba abajo en el marcador, aunque nadie imaginaba que con el paso de los minutos todo empeoraría.

A los 16 minutos, José David Romero puso el 2 a 0 tras una asistencia de Nacho Russo, quien a su vez puso el 3 a 0 a los 49 minutos del primer tiempo. Y así se fue River al descanso, con un 0-3 en contra que ya parecía difícil de remontar.

Pero a los 68 hubo otro mazazo al equipo de Gallardo y otra vez Nacho Russo fue el responsable. El descuento de Lautaro Rivero cuando el partido se moría no sirvió para atenuar una derrota dolorosa que seguramente dará mucho que hablar en River.

Tigre, en tanto, demostró ser un equipo sólido y sobre todo muy contundente a la hora de aprovechar sus oportunidades. Marcha invicto en el Apertura, con tres victorias y un empate, y es el líder de su grupo, el mismo donde está River.

