Central falló en la más clara que tuvo, después de una jugada que dio que hablar

Para un equipo que genera poco juego y por ende situaciones de gol, las poquitas que se le presentan merecen ser aprovechadas al máximo. Y, se sabe, en el fútbol no hay mejor que disponer de un penal. Central lo tuvo a cinco minutos del final, pero Enzo Copetti falló en el remate después de una jugada súper conversada, que comenzó con la amonestación de Facundo Tello hacia Jonatan Gómez por simulación y que terminó con la intervención del VAR y la sanción de la pena máxima. El árbitro le sacó la amarilla a Gomito y se pensó que podía mostrársela a Rivero (el autor de la falta), quien ya estaba amonestado, pero no se trató de una falta temeraria contra el físico del adversario, por lo que no correspondía.