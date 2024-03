Central: entrenan con todo, pero el equipo aún no aparece

Russo se tomará su tiempo para terminar de evaluar a la tropa y luego decidirá quiénes serán los once canallas que este martes buscarán ponerse de pie en Liniers ante Vélez.

Todavía no asoman los once apellidos que este martes irán en busca de la victoria en Liniers frente a Vélez. Aún hay margen como para seguir moviendo a la tropa y observando a cada soldado de Central. Miguel Russo no parece tener apuro en montar en cancha un equipo antes de salir en foto desde el José Amalfitani.