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Abogados penalistas repudian la "intervención mediática" en torno a la causa en la que se juzga a Patricio Serjal

Mediante un comunicado, afirmaron que hay una "decisión deliberada de ventilar asuntos que deben resolverse dentro del proceso"

20 de marzo 2026 · 20:02hs
El exfiscal regional de Rosario

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

El exfiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, fue condenado a 9 años de prisión por corrupción.

La Asociación de Abogados Penalistas (AAP) emitió un comunicado para repudiar la "intervención mediática" en el marco de la causa que juzga al exfiscal regional de Rosario, Patricio Serjal.

En el documento, desde la AAP señalaron: "Repudiamos enérgicamente toda publicación o intervención mediática destinada a influir o condicionar la actuación de los magistrados en causas que se encuentran en trámite".

"Resulta inadmisible que, antes de que se resuelvan cuestiones previas —como recusaciones o excusaciones— o se dicte sentencia, se utilicen los medios de comunicación para instalar posicionamientos que buscan orientar inexorablemente el sentido de una futura decisión judicial. La gravedad se intensifica cuando tales manifestaciones no responden a un deber legal de informar, sino a una decisión deliberada de ventilar en la esfera mediática asuntos que deben resolverse exclusivamente dentro del proceso", añadieron.

Y sumaron: "Más aún cuando ello proviene de un órgano del propio Estado — como el Ministerio Público de la Acusación—, desnaturalizando su rol y generando un indebido escenario de presión institucional. Estas prácticas lesionan la independencia judicial, comprometen la imparcialidad y afectan el debido proceso, trasladando el debate fuera del ámbito donde debe desarrollarse: una audiencia oral y pública y bajo las reglas del derecho".

>> Leer más: La defensa de Patricio Serjal denuncia "forum shopping" en la elección del tribunal de apelación

"La Asociación de Abogados Penalistas reafirma su compromiso con la defensa de la independencia judicial, la imparcialidad de los magistrados y el pleno respeto de las garantías que sostienen el Estado de Derecho", concluyeron.

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