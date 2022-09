Central: el todo por encima de las partes para vencer a Talleres

Para que un equipo funcione, las individualidades, tarde o temprano, deben aparecer. Pero cuando eso no sucede es condición sine qua non que el espíritu colectivo salga al rescate y fue lo que esta vez pasó en la importantísima victoria que Central logró ante Talleres. Porque no hubo rendimiento descollantes, pero sí parejos. Es cierto, hubo futbolistas que tuvieron una incidencia mayor en alguna que otra jugada, pero claramente el todo estuvo por encima de las partes.