Central despidió un mal año y a Marco Ruben, quien al menos se fue ganador

Adiós a un año malo, para olvidar en el corto tiempo o, en el peor de los casos, para recordarlo a pleno en esto de no repetir lo que fue este 2024 aciago, con más tildes en el debe que en el haber. Pero fue con un triunfo al que se le puede cargar una pequeña pizca de maquillaje, pero que en realidad no lo es. Todo en medio de la enorme tristeza que vivió el hincha de Central por la despedida definitiva de Marco Ruben, quien se quedó con las ganas de convertir, algo que indudablemente le hubiese dado a la tarde plomiza de Arroyito otro color. Si hay algo bueno para rescatar en ese pedazo de historia es que el goleador histórico de Central pudo retirarse pudo irse con su equipo sumando de a tres, cosa que hacía mucho tiempo no lograba.