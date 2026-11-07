La Capital | Ovación | Central

Central cumplió con creces con la parte que le tocaba, pero no le alcanzó

El Canalla superó a Estudiantes de Río Cuarto y estuvo vivo por el título hasta el último segundo de esa lucha por el título

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

7 de noviembre 2026 · 19:58hs
Google Seguir a La Capital en Google
Mallo e Ibarra acaban de enterarse del gol de Boca y no lo pueden creer. Central ya se sentía campeón de la tabla anual. 

Celina Mutti Lovera

Mallo e Ibarra acaban de enterarse del gol de Boca y no lo pueden creer. Central ya se sentía campeón de la tabla anual. 

Una vez más, Central hizo lo que debía. Ni más ni menos que eso. En ese a todo o nada con el que se volvió a topar, se apegó al libreto. Un 2-0 claro contra Estudiantes de Río Cuarto para lograr los tres puntos que necesitaba. Los gritos de Julián Fernández en el primero tiempo y de Emanuel Coronel en el complemento le dieron vida al Canalla, hasta ese minuto fatal en La Bombonera, cuando todos en Arroyito estaban expectantes, teléfonos en mano.

Se intuía que había una sola forma en la que se podía jugar el partido y así fue nomás, por eso casi que no había espacio para el análisis fino. Central tenía en claro cómo debía jugarlo e intentó hacerlo de esa manera. La pelota siempre fue del Canalla, moviéndola con paciencia y buscando el tiempo justo y el espacio preciso. Fue progresando por las bandas.

Igual la primera fue un pelotazo frontal, pero a Copetti lo tomaron cuando se iba solo. De ahí en más, por afuera. Coronel trepó, la mató de pecho y le prendió cartucho, pero el arquero Guatieri le ahogó el grito. En cuestión de minutos, los méritos suficientes para ponerse en ventaja. Un tiro de Avila en la cara externa de la red, un remate de Pizarro que Guatieri envió al córner, un centro picante de Campaz para Copetti, un contragolpe con tres contra uno en el que Julián Fernández se apuró jugando para Campaz y un desvío en Copetti que lamió el palo.

Leer más: Central se agrandó: quedó inaugurada oficialmente la tercera bandeja del Gigante de Arroyito

Córner, desvío y gol de Julián Fernández

En el otro campo, poco y nada. De a ratos, Estudiantes cruzaba el meridiano, pero la pelota volvía rápidamente. El Canalla por momentos jugó apresurado y se notó, pero llegó una jugada que empezó a marcar un quiebre. El córner de Sández fue desviado por Avila y Julián Fernández apareció solo por el segundo palo. Delirio en Arroyito. Con ese resultado, Central se consagraba campeón. Y en ese escenario se fue al descanso.

Nada cambió tras el regreso de los vestuarios. Con el pie no tan firme en el acelerador, la supremacía siguió vigente. Ya en el inicio a Sández se la sacaron en la línea. Pero el equipo de Almirón jugaba otro partido, con mayor calma, sin arriesgar tanto ni volviéndose loco.

Unas cuantas chances más tuvo Central, pero el verdadero lamento llegó por esa locura que cometió Avila a los 71’ que el valió la roja (vía VAR).

Leer más: A Franco Colapinto la lluvia no le hizo un favor y ninguno de los Alpine pasó el primer corte

El gol en la Bombonera

Ahí hubo algo de incertidumbre porque la diferencia era mínima y un mínimo error podía costar carísimo. Pero aun con uno menos, Central fue igual y en un centro de Campaz y el despeje de la defensa apareció la zurda mágica de Coronel. Golazo. A festejar y a esperar lo que ocurriera con Boca.

Llegó el final, el festejo, medido por ese entonces, mientras el reloj corría. A 300 kilómetros apareció el gol de Valencia, el fastidio y de inmediato ese estallido generalizado pensando que el gol había sido anulado. Hubo algunos hinchas que se metieron a la cancha, pero esa locura duró la nada misma. A son del “soy canalla” el equipo dejó el campo de juego sabiendo que había cumplido con lo suyo. No le alcanzó por apenas unos pocos segundos.

Noticias relacionadas
Marco Ruben ya sabe que Central no será campeón de la tabla anual y lo sufre. Momentos antes, todos en el Gigante festejaban.

¿Qué pasó al final? La confusión en el Gigante que hizo festejar a todo Central

Los once de Central que salieron a jugar un partido clave, en busca del título.

El uno x uno de Central: Coronel fue el destacado en el triunfo que no alcanzó

Julián Fernández anotó el primer gol de Central ante Estudiantes de Río Cuarto.

En vivo: Central ganó 2 a 0, pero Boca le hizo un gol agónico a Defensa y se coronó campeón

Franco Ibarra regresa al equipo para fortalecer el anillo central. Una buena noticia para el Canalla.

Central: Jorge Almirón definió dos modificaciones para ir por título

Las más leídas

En vivo: Central ganó 2 a 0, pero Boca le hizo un gol agónico a Defensa y se coronó campeón

En vivo: Central ganó 2 a 0, pero Boca le hizo un gol agónico a Defensa y se coronó campeón

Un clásico rosarino en playoffs: ¿qué resultados enfrentarán a Newells y Central?

Un clásico rosarino en playoffs: ¿qué resultados enfrentarán a Newell's y Central?

Unidos bajo tensión: el límite de Pullaro, la resistencia del PS y el factor Milei

Unidos bajo tensión: el límite de Pullaro, la resistencia del PS y el factor Milei

De Rosario a la visita papal: las historias de quienes tendrán el privilegio de cantarle a León XIV

De Rosario a la visita papal: las historias de quienes tendrán el privilegio de cantarle a León XIV

Lo último

Jorge Almirón: Hicimos lo que teníamos que hacer, estuvimos a veinte o treinta segundos de ganar

Jorge Almirón: "Hicimos lo que teníamos que hacer, estuvimos a veinte o treinta segundos de ganar"

En vivo: Newells cae desde el inicio del partido ante Instituto en Córdoba

En vivo: Newell's cae desde el inicio del partido ante Instituto en Córdoba

Rugby: Duendes y Estudiantes jugarán la final del Torneo Regional del Litoral Copa Banco Macro

Rugby: Duendes y Estudiantes jugarán la final del Torneo Regional del Litoral Copa Banco Macro

Central se quedó sin título en los segundos finales, pero con un reconocimiento merecido

El Canalla cumplió su parte y cuando le quedaba aguardar por el final en La Bombonera el sueño de campeón se le fue de las manos

Central se quedó sin título en los segundos finales, pero con un reconocimiento merecido

Por Elbio Evangeliste
En vivo: Newells cae desde el inicio del partido ante Instituto en Córdoba
Ovación

En vivo: Newell's cae desde el inicio del partido ante Instituto en Córdoba

Caso Facundo Gorga: desestimaron denuncias penales contra funcionarios del Jockey Club

Por Claudio Berón
Policiales

Caso Facundo Gorga: desestimaron denuncias penales contra funcionarios del Jockey Club

Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba
La Región

Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba

El tiempo en Rosario: domingo soleado pero con un nuevo pulso frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo soleado pero con un nuevo pulso frío

De Rosario a Buenos Aires: cómo es el viaje para ver al Sumo Pontífice en Argentina

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

De Rosario a Buenos Aires: cómo es el viaje para ver al Sumo Pontífice en Argentina

Las más leídas
En vivo: Central ganó 2 a 0, pero Boca le hizo un gol agónico a Defensa y se coronó campeón

En vivo: Central ganó 2 a 0, pero Boca le hizo un gol agónico a Defensa y se coronó campeón

Un clásico rosarino en playoffs: ¿qué resultados enfrentarán a Newells y Central?

Un clásico rosarino en playoffs: ¿qué resultados enfrentarán a Newell's y Central?

Unidos bajo tensión: el límite de Pullaro, la resistencia del PS y el factor Milei

Unidos bajo tensión: el límite de Pullaro, la resistencia del PS y el factor Milei

De Rosario a la visita papal: las historias de quienes tendrán el privilegio de cantarle a León XIV

De Rosario a la visita papal: las historias de quienes tendrán el privilegio de cantarle a León XIV

¿Qué pasó al final? La confusión en el Gigante que hizo festejar a todo Central

¿Qué pasó al final? La confusión en el Gigante que hizo festejar a todo Central

Ovación
En vivo: Newells cae desde el inicio del partido ante Instituto en Córdoba
Ovación

En vivo: Newell's cae desde el inicio del partido ante Instituto en Córdoba

En vivo: Newells cae desde el inicio del partido ante Instituto en Córdoba

En vivo: Newell's cae desde el inicio del partido ante Instituto en Córdoba

Rugby: Duendes y Estudiantes jugarán la final del Torneo Regional del Litoral Copa Banco Macro

Rugby: Duendes y Estudiantes jugarán la final del Torneo Regional del Litoral Copa Banco Macro

Central se quedó sin título en los segundos finales, pero con un reconocimiento merecido

Central se quedó sin título en los segundos finales, pero con un reconocimiento merecido

Policiales
Mataron a balazos a un hombre en Empalme Graneros
Policiales

Mataron a balazos a un hombre en Empalme Graneros

Caso Facundo Gorga: desestimaron denuncias penales contra funcionarios del Jockey Club

Caso Facundo Gorga: desestimaron denuncias penales contra funcionarios del Jockey Club

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

Villa Gobernador Gálvez: condenan a un hombre que instigó el incendio de una panadería

Villa Gobernador Gálvez: condenan a un hombre que instigó el incendio de una panadería

La Ciudad
El tiempo en Rosario: domingo soleado pero con un nuevo pulso frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo soleado pero con un nuevo pulso frío

De Rosario a Buenos Aires: cómo es el viaje para ver al Sumo Pontífice en Argentina

De Rosario a Buenos Aires: cómo es el viaje para ver al Sumo Pontífice en Argentina

Visita papal con GPS: un cura creó una aplicación para hallar a peregrinos rosarinos

Visita papal con GPS: un cura creó una aplicación para hallar a peregrinos rosarinos

Estudiantes, docentes y directivos de un colegio rosarino estarán junto a León XIV en Claypole

Estudiantes, docentes y directivos de un colegio rosarino estarán junto a León XIV en Claypole

Uno de los finalistas por el primer ascenso a la Liga Profesional tiene como figura a un ex-Central
Ovación

Uno de los finalistas por el primer ascenso a la Liga Profesional tiene como figura a un ex-Central

Corralito en Paraguay: detuvieron a Santiago Peña luego de ser destituido por el Congreso
El Mundo

Corralito en Paraguay: detuvieron a Santiago Peña luego de ser destituido por el Congreso

León XIV llegó a Uruguay: recordó a Francisco y pidió cuidar los recursos naturales
Información General

León XIV llegó a Uruguay: recordó a Francisco y pidió cuidar los recursos naturales

La pantalla gigante del Museo del Deporte emitirá en vivo la misa del papa León XIV en Argentina
La Ciudad

La pantalla gigante del Museo del Deporte emitirá en vivo la misa del papa León XIV en Argentina

El cura colectivero que llevará a 30 jóvenes de Rosario a Buenos Aires para ver al Papa

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

El "cura colectivero" que llevará a 30 jóvenes de Rosario a Buenos Aires para ver al Papa

Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres
Policiales

Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos y demoras
La Ciudad

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos y demoras

Más de 170 pasajeros partieron de Rosario rumbo a San Pablo para vivir la Fórmula 1
Turismo

Más de 170 pasajeros partieron de Rosario rumbo a San Pablo para vivir la Fórmula 1

Las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros
El Mundo

Las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros

El vuelo Madrid-Rosario cerró su primer mes con 75% de ocupación
La Ciudad

El vuelo Madrid-Rosario cerró su primer mes con 75% de ocupación

Políticos en Redes: el ruido entre la UNR y el gobierno por Sain, con la seguridad en el medio

Por Facundo Borrego
Política

Políticos en Redes: el ruido entre la UNR y el gobierno por Sain, con la seguridad en el medio

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro cuando iba a trabajar
La Ciudad

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro cuando iba a trabajar

Colectividades: cuáles serán los cortes de tránsito y cómo funcionará el estacionamiento
La Ciudad

Colectividades: cuáles serán los cortes de tránsito y cómo funcionará el estacionamiento

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe
La Ciudad

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe

Life Desarrollos sella una alianza estratégica: Grupo Oroño desembarca en Distrito Cero
Negocios

Life Desarrollos sella una alianza estratégica: Grupo Oroño desembarca en Distrito Cero

La ley de seguridad avanzó en Diputados con amplio respaldo y cruces en Unidos

Por Mariano D'Arrigo
Política

La ley de seguridad avanzó en Diputados con amplio respaldo y cruces en Unidos

Violencia de género: subieron 45% las denuncias al 0800 del municipio

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Violencia de género: subieron 45% las denuncias al 0800 del municipio

Noviembre azul, salud masculina: chequeos gratuitos y señales de alerta en la salud
Salud

Noviembre azul, salud masculina: chequeos gratuitos y señales de alerta en la salud

El cavallino rampante en la mira: hallaron paquetes de cocaína con el escudo de Ferrari
Policiales

El cavallino rampante en la mira: hallaron paquetes de cocaína con el escudo de Ferrari

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes
La Ciudad

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes