Confirmado Central: cómo es el equipo que pone en cancha Jorge Almirón para ir por título

El Canalla presentará dos modificaciones: vuelve Ibarra, por Franco Cervi, y Julián Fernández va por el lesionado Ángel Di María

Franco Ibarra regresa al equipo para fortalecer el anillo central. Una buena noticia para el Canalla.

La última fecha del torneo Clausura y de la fase regular determinará al campeón de la Liga 2026 y Central se juega entero en busca del título . Para este encuentro ante Estudiantes de Río Cuarto, el técnico Jorge Almirón mete mano en el equipo.

El Canalla presentará dos modificaciones respecto a los once que actuaron contra Sarmiento de Junín, con una baja sustancial : la del capitán Ángel Di María .

El puesto de Fideo lo tomará Julián Fernández , mientras que el equipo tendrá el regreso de un jugador muy valioso en la mitad de la cancha, como lo es Franco Ibarra .

El dolor con el que Di María terminó el partido en Junín (debió ser reemplazado) le impide estar en esta última fecha y Almirón apuntó a un futbolista de características similares a las de Fideo. Fernández vuelve a ser titular después de varios partidos y actuará seguramente como extremo por derecha.

Jorge Almirón necesita que Central gane para mantener viva la ilusión del título.

En tanto, en el anillo central, Ibarra reaparece. Cumplida la fecha de suspensión por acumulación de amarillas, el mediocampista se mete nuevamente en el equipo. Allí, Almirón dispuso la salida de Franco Cervi. El mediocampo Canalla estará integrado por Alan Rodríguez, Ibarra y el chileno Vicente Pizarro.

Los once de Central

De esta forma, el Canalla saldrá a jugar ante Estudiantes de Río Cuarto con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Julián Fernández, Enzo Copetti y Jaminton Campaz.