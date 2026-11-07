A Franco Colapinto la lluvia no le hizo un favor y ninguno de los Alpine pasó el primer corte

El argentino fue 17º y su único consuelo fue quedar adelante de Pierre Gasly, en una mala clasificación bajo el agua. Larga 15° a las 14 del domingo

Listos para salir a escena, con Franco Colapinto bien adelante en la calle de boxes mojada de Interlagos.

Así llega Franco COlapinto al final de la recta principal de Interlagos. La visibilidad era casi nula y el agua mucha. No pudo pasar el primer corte, como Pierre Gasly.

Franco Colapinto pidió lluvia en Interlagos y lluvia tuvo. Pero no le sacó jugo, al contrario. Quedó eliminado en la Q1, lo mismo que su compañero Pierre Gasly. El único consuelo es que quedó delante del francés, pero fue pobre la clasificación bajo el agua de los Alpine. Clasificó 17° pero largará 15°.

La clasificación empezó a la hora señalada, pero a poco de salir a dar la vuelta, un diluvio se abatió sobre el autódromo y mandaron a todos de nuevo a boxes. Cerca de las 16.30 se reanudaría, siempre con lluvia,

Esta vez la FIA arriesgó, porque las condiciones no fueron buenas para salir a pista y había varios sectores con agua acumulada, pese al esfuerzo de los auxiliares por sacarla con secadores, a la vieja usanza.

Era lo que pidió Colapinto en el fan fest, para tratar de estar más adelante, pero nada salió bien. La FP3 fue un aviso en piso seco y en piso mojado no remontó sino todo lo contrario. Siempre estuvo por abajo y quedó afuera, con los dos Williams adelante, con el Aston Martin de Fernando Alonso y hasta con el debutante Rafael Camara de Haas.

Fue 17º, pero largará 15º por la penalización a Max Verstappen, que pasó a la Q2 pero no volvió a pista y porque Lewis Hamilton, penalizado con 10 lugares, quedó 11°. Gasly lo hará un puesto más atrás.

Qué dijo Franco Colapinto al final

"No teníamos el ritmo para avanzar, sobre todo. El auto no traccionaba y nos faltó competitividad, con mucho sobrecalentamiento de gomas", dijo Colapinto.

"La última vuelta fue mala porque ya no tenía gomas. A Pierre (Gasly) lo vi cuando me pasó al finalizar la vuelta", dijo el argentino.

"Anduvimos mejor en piso en seco, pero las condiciones de pista me parece que estarán como ahora, con lluvia. Lo importante es interpretar los problemas que tuvimos. Hay que trabajar para andar más rápidos. Fue la primera vez que usamos este tipo de gomas y no tuvimos ritmo. Si en seco el auto anduvo, hay que hacerlo andar en mojado", explicó en la rueda exclusiva con los medios de prensa escrita.

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Qué pasó en la Q3 de Interlagos

Nunca paró de llover en la clasificación pero a la hora de la verdad no hubo sorpresas. Y los que hicieron lo mejor en el primer intento se quedaron arriba, ya que en el medio del último corte se largo de nuevo una lluvia torrencial.

Norris se quedó con pole, seguido de los Mercedes de Russell y Antonelli, Leclerc fue 4° pero largará 14°, y detrás se encolumnaron Lawson, Hulkenberg, Hadjar, Bearman, Alonso y Albon.

Qué pasó en la Q2 de Interlagos

Ya varios se animaron a las intermedias y se lucieron algunos. Cómo Fernando Alonso, que pasó el corte sin problemas, además de Alex Albon con el Williams y Oliver Bearman con el Haas.

Y otros quedaban afuera, como Lewis Hamilton y Oscar Piastri. No sé sabe que hubiera asado si el novato Rafael Camara no seguia de largo y se estrellaba.

Pero al quedar Hamilton 11°, Colapinto subió un puesto en la largada, ya que el inglés penaliza diez lugares.

Qué pasó en la Q1 de Interlagos

Todo el mundo salió con goma de lluvia extrema, a diferencia del inicio formal, cuando algunos como los Alpine lo hacían con intermedias. No fueron 18 minutos, sino 15 con 37 segundos, y todo el mundo giró todo el tiempo.

Gasly de entrada dijo que el auto hizo acuaplaning, "sapito" bajo el agua y el novato Rafael Camara fue el primero en hacer salir la bandera amarilla, con un trompo del que pudo salir.

Verstappen hizo el primer tiempo bárbaro y a Stroll le quitaban el suyo por salir de pista. Mientras Alonso marcaba lo mejor, 1 segundo más rápido que el neerlandés, que luego se lo bajaría.

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Colapinto quedaba primero a 5s de la punta y luego a 4s, con Gasly a casi 6s. Mejoraría luego ambos, pero rapidamente los bajaron. El francés a 2,780s de Hulkenberg, el nuevo mejor, y el argentino a 3,722s. Su comapñero Gabriel Bortoleto casi queda enterrado en el agua.

Colapinto y Gasly mejorarían, pero de nuevo los dejaron atrás, cuando salió una nueva amarilla por un despiste de Stroll, que pudo volver.

La majora de Colapinto a 3 minutos del final lo dejaba 16ª, con Gasly atrás, pero enseguida lo bajaron, con Russell marcando 1m 32,441s