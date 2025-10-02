El tiempo en Rosario: viernes caluroso antes de un sábado de más calor y tormentas

La temperatura máxima llegaría a 27º y el sábado crecería hasta 32º, pero llega con una noche de alerta amarillo por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario una temperatura máxima de 27º, en la previa de un sábado con registros que alcanzarían los 32º y una noche con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes.

La madrugada del viernes llega con vientos del noreste leves cambiando a moderados, un registro de 13º y cielo algo nublado que se mantendría hasta la mañana, para cuando se espera que los termómetros lleguen a marcar 22º. Para la tarde se anticipa cielo parcialmente nublado con una máxima de 27º, bajando a 23º en la noche.

El sábado la máxima llegaría a 32º y la mínima no bajaría de 16º, estaría despejado en la mañana pero después habría una tarde con cielo parcialmente nublado y para la noche hay alerta amarillo por tormentas fuertes, que podrían estar acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y fundamentalmente ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser puntualmente superiores. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados localmente.

El domingo tiene hasta un 70 por ciento de probabilidades de tormentas fuertes en la mañana, con ráfagas de hasta 60 km/h, y para la tarde hay bajas chances de lluvias aisladas. La temperatura: 21º de máxima y 19º de mínima.

El lunes estaría algo nublado, con la máxima bajando a 18º y la mínima apenas en 6º.

El martes la máxima subiría a 21º y la mínima se mantendría en 6º, con cielo parcialmente nublado.

Para el miércoles se espera que esté algo nublado, con 25º de máxima y 7º de mínima.