El tiempo en Rosario: viernes caluroso antes de un sábado de más calor y tormentas

La temperatura máxima llegaría a 27º y el sábado crecería hasta 32º, pero llega con una noche de alerta amarillo por tormentas fuertes

2 de octubre 2025 · 23:25hs
Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario una temperatura máxima de 27º, en la previa de un sábado con registros que alcanzarían los 32º y una noche con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes.

La madrugada del viernes llega con vientos del noreste leves cambiando a moderados, un registro de 13º y cielo algo nublado que se mantendría hasta la mañana, para cuando se espera que los termómetros lleguen a marcar 22º. Para la tarde se anticipa cielo parcialmente nublado con una máxima de 27º, bajando a 23º en la noche.

El sábado la máxima llegaría a 32º y la mínima no bajaría de 16º, estaría despejado en la mañana pero después habría una tarde con cielo parcialmente nublado y para la noche hay alerta amarillo por tormentas fuertes, que podrían estar acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y fundamentalmente ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser puntualmente superiores. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados localmente.

El domingo tiene hasta un 70 por ciento de probabilidades de tormentas fuertes en la mañana, con ráfagas de hasta 60 km/h, y para la tarde hay bajas chances de lluvias aisladas. La temperatura: 21º de máxima y 19º de mínima.

El lunes estaría algo nublado, con la máxima bajando a 18º y la mínima apenas en 6º.

El martes la máxima subiría a 21º y la mínima se mantendría en 6º, con cielo parcialmente nublado.

Para el miércoles se espera que esté algo nublado, con 25º de máxima y 7º de mínima.

