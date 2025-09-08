La Capital | Ovación | Central Córdoba

Central Córdoba pierde con Leandro N. Alem al cabo del primer tiempo y la final se le esfuma

Con la derrota parcial Central Córdoba ya no puede pelear el ascenso directo y pone la cabeza en el Reducido de Primera C. Juega con 10. Seguilo por La Capital.

8 de septiembre 2025 · 16:31hs
Se viene el 1 a 0 de Leandro N. Alem. Cabezazo de Rematar y nada que hacer para el arquero de Central Córdoba

Se viene el 1 a 0 de Leandro N. Alem. Cabezazo de Rematar y nada que hacer para el arquero de Central Córdoba, Gastaudo.

Central Córdoba precisa ganar para seguir manteniendo chances de ascenso directo, pero al cabo del primer tiempo pierde en General Rodríguez en su visita a Leandro N. Alem y juega con uno menos. Por ahora, mete la cabeza de lleno en el Reducido de Primera C. Seguilo en vivo por La Capital.

No pasaba nada en la cancha del Lechero, hasta que de un lateral a favor del Charrúa, Gonzalo Gómez fue a trabar muy fuerte con Andrés Fortini y el árbitro le sacó la roja sin dudas. Iban 37 minutos del primer tiempo y ahí cambiaría todo.

Es que dos minutos después se ejecutó el tiro libre desde campo de Alem y sobrevinieron los dos cabezazos en el área. El último, de Ramiro Rematar, entró por arriba del arquero Gastaudo para el 1 a 0.

Con ese resultado, Córdoba no puede darle caza al líder Ituzaingó, ya que quedará a 4 puntos con un solo partido por jugar. Mientras que además el puntero debe completar la penúltima fecha el miércoles, visitando a Muñiz, hoy fuera del Reducido.

Con amor propio salió a jugar Córdoba el complemento y a los 3' tuvo el empate. Gran cambio de frente de Joaquín Messi, mejor pase de Tomás Ramírez y derechazo de Lucas Manochi que fue justo desviado por el pie de Brandán.

A los 6' tuvo de nuevo el empate el Charrúa, cuando Francisco Duré quedó mano a mano tras gran pase de Manochi y la sacó el arquero Grieger con la pierna.

Síntesis del Lechero y el Charrúa

sEl vivo de Leandro N. Alem y Central Córdoba

Embed - ALEM VS. CENTRAL CORDOBA | FECHA 25 | PRIMERA C (2025)

