Primera C: Central Córdoba sale a la cancha y no pudieron jugar Argentino ni Leones

Los charrúas enfrentan este domingo desde las 15.30 en el Gabino Sosa a Berazategui. Los otros dos de acá no pudieron jugar por la lluvia.

Central Córdoba se mide este domingo ante Berazategui en el Gabino en la Primera C.

Por el interzonal de la fecha 4, esta tarde desde las 15.30, Central Córdoba recibirá a Berazategui en el Gabino Sosa. El árbitro del partido será Rodrigo Villalba, quien estará acompañado por Matías Noli (asistente 1), Joaquín Fraga (asistente 2) y Fabrizio de la Cruz (cuarto árbitro).

Ambos llegan a este enfrentamiento invictos. Los Charrúas, en la zona B, tienen 5 puntos y ocupan el quinto lugar detrás de General Lamadrid (8), Sportivo Barracas (6), Cañuelas (6) y Yupanqui (6).

El equipo dirigido por Daniel Teglia y Diego Acoglanis debutó con un triunfo como visitante ante Muñiz por 1 a 0 con gol de Emanuel Rodríguez. En su segunda presentación igualó de local 1 a 1 ante Cañuelas (tanto de Cristian Sánchez), mientras que en la fecha pasada hizo tablas con Atlas en el Ricardo Puga al empatar 0 a 0.

En tanto, Berazategui, en la zona A, tiene 7 puntos (dos victorias y un empate) y está segundo detrás de Sacachispas (9), aunque el Lila tiene un cotejo más.

El probable equipo titular de Central Córdoba para esta tarde estaría integrado por: Matías Giroldi; Tomás D’Amico, Mateo Yaszczuk, Valentín Rovetto y Stéfano Pizzio; Benjamín Gallucci, Facundo Galli, Joaquín Messi y Cristian Sánchez; Brian Otero y Renzo Altamura.

El banco de suplentes del equipo de Tablada va a ser definido a último momento por el cuerpo técnico.

Argentino y Leones tuvieron que ser reprogramados

El temporal del viernes y la madrugada del sábado, con una cantidad notable de agua caída, motivó la suspensión de los partidos de ayer por la tarde que debían jugar Argentino y Leones FC por la 4ª fecha de la Primera C, ambos en condición de local.

Los salaítos en el Olaeta iban a medirse con Yupanqui y los de Messi en Unión de Arroyo Seco frente a Centro Español.

En consecuencia, el partido que debía jugar este sábado Argentino ante Yupanqui, se trasladó al lunes 23 de marzo, a las 15.30 en el Olaeta.

Mientras que el cotejo entre Leones FC y Centro Español, suspendido también este sábado por la 4ª fecha del Torneo de Primera C, se disputará este lunes, a las 14:30, en Arroyo Seco.

El comienzo de los dos representantes de la Rosarina de Fútbol hasta ahora ha sido opuesto en cuanto a resultados. Argentino todavía no ganó y solo suma un punto, mientras que Leones no perdió y además tiene la valla invicta.

El equipo presidido por Matías Messi, hermano de Lionel, además viene de obtener su primera victoria oficial en la AFA, en el Antonio Di Giácomo ante Claypole. Y ahora le toca ser anfitrión ante Centro Español en una fecha que es interzonal.