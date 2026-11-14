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Central Córdoba perdió por penales y tendrá que jugar otra temporada en la Primera C

El Charrúa cayó ante Cañuelas luego de igualar 0 a 0 en los 90. Fue a defenderse y en una definición de alto vuelo, Francisco Duré falló el sexto disparo.

14 de noviembre 2026 · 17:29hs
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Central Córdoba fue con un planteo mezquino a Cañuelas que le sirvió para llegar a los penales

Prensa Club Central Córdoba

Central Córdoba fue con un planteo mezquino a Cañuelas que le sirvió para llegar a los penales, aunque al final perdió.

Central Córdoba cayó por 6 a 5 ante Cañuelas en la definición desde el punto del penal y quedó eliminado del reducido por el segundo ascenso a la Primera B Metro. El partido terminó con incidentes entre los jugadores y cuerpos técnicos.

En los 90 minutos el partido terminó 0 a 0, el resultado que fue a buscar el Charrúa al sur del Gran Buenos Aires. El desarrollo del partido fue ampliamente favorable a Cañuelas, que no pudo marcar diferencias en el marcador y tuvo que sufrir hasta la ejecución de los penales.

El equipo de Arnaldo Sialle mostró sus intenciones desde el primer minuto: quería protegerse atrás, apostar al contragolpe y, quizás sabiendose inferior, llegar a los penales. Y lo consiguió, aunque en la definición finalmente quedó afuera.

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Central Córdoba y un planteo muy mezquino

El Charrúa creó una sola situación de gol a lo largo del partido, contra siete u ocho de Cañuelas. La única estuvo en los pies de Cristian Sánchez, quien se sacó de encima a dos defensores a los 32 del segundo tiempo y terminó rematando de derecha, su pierna menos hábil. La pelota se fue por arriba del travesaño.

Córdoba se sostuvo hasta el cierre del partido gracias a otra actuación muy sólida de Matías Giroldi y un muy buen segundo tiempo de Nery Domínguez, quien probablemente jugó su mejor partido de la temporada. Pero todo en Córdoba estuvo pensado para defenderse: ni una sola vez en los 90 minutos acertó un remate al arco y tampoco pudo construir un contragolpe que le permitiera acercar peligro al arco de Cañuelas.

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La definición por penales fue para Cañuelas

La definición por penales fue de alto vuelo: en la tanda de cinco, todos los disparos fueron muy bien ejecutados por los jugadores de ambos equipos. Hasta que llegó el sexto, que Cañuelas también convirtió. Le tocó a Francisco Duré patear para que la serie siguiera igualada, aunque el remate fue contenido por el arquero local. Los jugadores del Charrúa reclamaron que el arquero se adelantó, pero el árbitro convalidó la definición.

Córdoba dilapidó así una nueva oportunidad para salir de la Primera C. Luego de un mal comienzo, mejoró con la llegada de Sialle a la conducción del equipo y se metió en el reducido. Pasó a Centro Español por penales, pero contra Cañuelas no pudo. Quizá debió haber intentado otro planteo para ganar el partido en los 90, aunque eso es ahora historia vieja.

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