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Ansés confirma en junio suba de haberes, el aguinaldo y el bono: cuáles son las fechas de cobro

El organismo confirmó el calendario de pago para el próximo mes con aumento por movilidad, bono extraordinario y medio aguinaldo para jubilados y pensionados

27 de mayo 2026 · 13:09hs
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A través del Banco Nación

A través del Banco Nación, Ansés ofrece créditos para los jubilados que cobren sus prestaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) confirmó el calendario de pagos de junio 2026 para jubilados, pensionados, titulares de AUH, AUE y Pensiones No Contributivas (PNC). El cronograma incluirá el aumento por movilidad del 2,6%, el bono extraordinario para haberes mínimos y el pago del medio aguinaldo.

Las fechas de cobro comenzarán el lunes 8 de junio y estarán organizadas según la terminación del DNI, como ocurre habitualmente con las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Durante este mes habrá modificaciones en el calendario debido a los feriados nacionales y al fin de semana largo previsto para mediados de junio.

Cuánto cobran los jubilados en junio

Con el aumento del 2,6% determinado por el último índice de inflación informado por el INDEC, la jubilación mínima pasará a ser de $403.317,99.

A ese monto se sumará el bono extraordinario de $70.000 que la entidad continuará otorgando a quienes perciben haberes mínimos. De esta manera, el ingreso mensual llegará a $473.317,99.

Además, en junio los jubilados cobrarán el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor haber percibido durante los últimos seis meses.

Para quienes cobran la jubilación mínima, el aguinaldo rondará los $201.659. En total, durante junio recibirán aproximadamente $674.976,99.

Por su parte, la jubilación máxima quedó establecida en $2.713.948,18, a lo que se añadirá un aguinaldo estimado en $1.356.974,09.

>> Leer más: Piden dar marcha atrás con la quita de subsidios a los pasajes para personas con discapacidad

Calendario Ansés junio 2026: jubilaciones y pensiones

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Montos de las PNC con aumento y bono

  • Pensión por invalidez: $352.432
  • Pensión para madres de siete hijos: $475.216,62
  • Pensión por vejez: $354.197,63
  • PUAM: $392.780

Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Los titulares de la AUH cobran mensualmente el 80% del beneficio y el 20% restante se acredita una vez presentada la libreta de escolaridad y vacunación.

  • AUH por un hijo: $144.959
  • AUH por dos hijos: $289.973
  • AUH por tres hijos: $338.159
  • AUH por hijo con discapacidad: $488.053

Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio

Asignación Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 17 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 18 de junio

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de DNI: del 11 de junio al 10 de julio

Asignaciones familiares de pago único

  • Todas las terminaciones de DNI: del 11 de junio al 10 de julio

Asignaciones Familiares de PNC

  • Todas las terminaciones de DNI: del 11 de junio al 10 de julio

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