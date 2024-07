Central, de copa en copa, no deja de ilusionarse y ahora va por la Sudamericana

Terminó la copa, vuelve la copa. El fútbol no para. De la atención colectiva de un país por su selección, a la de una porción de ella por su club. Se terminó la Copa América, con gloria para la selección argentina y una despedida inolvidable de Ángel Di María. Empieza la Copa Sudamericana para Central, que mantiene, porqué no, la ilusión de la llegada de Angelito y sobre todo sueña con seguir adelante en el mapa continental luego de su frustrada experiencia en la Copa Libertadores. Tiene revancha, el plato sigue siendo atractivo y está noche ante Internacional de Porto Alegre buscará dar el primer paso de los 9 que debe hacia el título.

Por supuesto, Di María puede cursar en forma virtual y no necesariamente tiene que estar en Rosario. Pero el hecho de inscribirse acá, habla de su pertenencia y de que la ciudad siempre es y será su punto de referencia. Vuelva o no a Central.

Tampoco quiere decir que Di María pueda jugar estos play-offs de la Copa Sudamericana porque no fue inscripto por Central, pero sí puede hacerlo en los octavos de final o cuartos por ejemplo, o bien para jugar en la Liga Profesional para lo cual hay tiempo.

Di María sigue entonces siendo una ilusión, pero por supuesto que a Central no puede paralizarlo. Tiene por delante una cita más que importante, para no dejar de competir a nivel internacional, mientras no puede descuidar el torneo local porque está lejos de clasificar a las próximas copas de 2025. Y tampoco puede hacerlo ya por Copa Argentina.

Y aunque fue un mazazo quedar afuera de la cita principal de la Copa Libertadores, debe aferrarse a la Sudamericana. Porque es una copa seductora y significaría la segunda estrella internacional de su historia, además de permitirle entrar a la próxima Libertadores.

Tendrá un escollo importante de entrada, porque Inter es de los equipos más referentes de Brasil y tiene dos Libertadores ganadas en este siglo, en 2006 y 2010.

No estará el condimento extra de la presencia de Eduardo Coudet en el banco rival, porque lo echaron antes, pero quizás a Central le venga mejor. Nada debe distraerlo del objetivo central de sacar una buena diferencia en casa para definir con mayor tranquilidad en Porto Alegre, adonde el rival volverá luego de jugar gran parte de la fase de grupos fuera de su ciudad por las inundaciones que la afectaron.

A la espera del refuerzo que sería top del fútbol argentino, Central ya trajo dos antes del receso y por cierto fueron grosos. El regreso increíble de Marco Rubén y la llegada de Enzo Copetti son de jerarquía para Central y debe aprovecharlos en la Copa.

Mientras, Miguel Barbieri debe aún sumarse al plantel y es el tercer pasajero para este segundo semestre.

Entonces, Central deberá hacer borrón y cuenta nueva rápido, porque la primera experiencia en el regreso de la pelota fue hace una semana con eliminación incluida en la Copa Argentina ante Barracas Central. Un paso atrás en un momento inconveniente.

Por eso, este equipo de Russo debe tener mayor compromiso de los generadores de juego, como Jaminton Campaz e Ignacio Malcorra, y volver a ser peligroso por las bandas, en lo que se supone serán los retornos al once de Damián Martínez y Agustín Sández. Habrá que ver además qué mediocampo arma Miguel, en un sistema que parece ya haber mutado de un 4-2-3-1 a un 4-4-2.

Hay que subir la vara, venga o no venga Di María. Es el momento de levantarse, de volver a ser el equipo que metió miedo en Arroyito. La gente estará, el Gigante vuelve a encenderse con todas sus luces. La llama de la Copa América de la selección deja paso inmediatamente a la de Copa Sudamericana con Central. El fútbol que despierta todas las pasiones, al cabo, no se detiene.