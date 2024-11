Central confirmado: tres cambios obligados y uno táctico para recibir a Barracas

Central tiene equipo confirmado para recibir a Barracas Central en el Gigante y será con cuatro cambios respecto a los once que vienen de empatar ante Instituto: el entrenador Matías Lequi dispuso los ingresos de Juan Giménez, Mauricio Martínez, Jonatan Gómez y Gaspar Duarte por Facundo Mallo, Carlos Quintana, Kevin Ortiz y Jaminton Campaz , respectivamente.

En vivo: Central y Barracas Central no se sacan ventajas en el Gigante

Frente a la imposibilidad de contar con la zaga habitualmente titular, el DT canalla apostó por Caramelo Martínez para cumplir una función en la que hace mucho tiempo no se desempeña. Sus últimos partidos como marcador central podrían remitirse a su estadía en Racing.

LequiSSM.jpg Lequi tuvo que meter mano obligada para el Central-Barracas en el Gigante. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Hace varios partidos que Martínez no suma minutos y de hecho en el encuentro contra Instituto ni siquiera estuvo entre la lista de concentrados, pero en esta oportunidad no sólo vuelve, sino que lo hará en una posición que no es la que más conoce.