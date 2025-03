Central: cómo están los lesionados y qué piensa Holan de cara al partido con River

No obstante, puede darse lo del estudio, pero que no haya parte médico oficial, como no lo hubo con Navarro. Todo parece indicar que lo que sufrió Quintana contra Gimnasia fue un desgarro en el isquiotibial izquierdo. No solo por el momento (antes de que finalice el primer tiempo) en el que dejó la cancha, sino por la forma en la que lo hizo, con evidentes signos de dolor y mucho fastidio.