Central de cara al clásico: Malcorra y Mallo están en la mira

Si en la previa de cada partido el técnico Miguel Angel Russo esconde las cartas y se toma su tiempo para confirmar el equipo, en esta ocasión mucho más. Es que el contexto no es el mejor en el campamento canalla, donde hay un seguimiento exhaustivo a algunos jugadores en particular. No hay demasiados indicios y mucho menos confirmaciones, pero todo parece indicar que el jugador que más preocupa es Ignacio Malcorra, quien no tendría muchas chances de estar presente en el clásico. Lo de Facundo Mallo también es día a día y en los próximos entrenamientos será exigido, aunque hay cierto con optimismo con que pueda ser de la partida.