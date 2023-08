Central buscará que esta misión no sea imposible

Es hora de protagonizar una nueva odisea. Central afrontará una cita sabiendo que afuera del Gigante no muestra desde hace rato las uñas. Mucho menos una sonrisa. El canalla tratará este lunes a la noche de aprovecharse del mal presente que exhibe Banfield. Lo hará, a partir de las 20, sabiendo que tiene sus limitaciones. También que potenció la curva de la irregularidad. El equipo comandado por Miguel Russo no puede plasmar en cancha una versión fiable. De visitante viene ratificando desde marzo pasado que no puede aferrarse a la victoria. Mientras que desde lo futbolístico no se queda atrás. Se erigió en una máquina de sumar empates. De las últimas diez presentaciones acopió siete igualdades. Apenas cosechó una victoria y puso la puso la mejilla en las restantes dos actuaciones. La misión para esta contienda es delicada: será no ser taladrado por el dueño de casa, que también tiene sus urgencias a la vista.