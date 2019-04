Central asume un examen sin margen de error en la Superliga

Se viene el último examen. Central se sentará mañana en la mesa del Gigante sabiendo que no puede recibir otro bochazo porque terminará redondeando una pésima campaña en la Superliga. Recibirá a Independiente sabiendo que los tres puntos que estarán en juego pueden cotizar alto en la bolsa de los promedios la próxima campaña, donde el canalla arrancará peleando por mantener la categoría. Diego Cocca es consciente del fierro caliente que agarró. No es tiempo ahora de andar llorando por todos los rincones. El entrenador sabe perfectamente que tienen que izar cuanto antes la bandera del triunfo en Arroyito. Por eso es que ante el rojo pondrá lo mejor que tiene a mano. Lo hará pensando en ganar en la última cita del certamen local y a la vez para camuflar la pésima puesta a punto que hizo el equipo en la derrota ante Libertad en Asunción, por la Copa Libertadores.

La lógica marca que Cocca cambiará mañana medio equipo con respecto a los nombres que vienen de poner la mejilla en Paraguay. Si bien en suelo guaraní decidió presentar un mix, lo cierto es que contra Independiente debe acopiar la victoria por varios motivos.

El más importante porque debe terminar de pie en este torneo. Todavía le quedan algunas "vidas" en la Libertadores, aunque la energía se centra en los promedios. Y el canalla no está para seguir descuidando ese lote. Demasiada vista gorda hizo ya.

La necesidad por ganar, sobre todo de local, llevará al entrenador auriazul a poner lo mejor de la casa ante el diablo. Esta vez no se guardará las cartas. Apelará a los pesos pesados para calmar las agitadas aguas que circulan por Arroyito.

La lógica marca que Jeremías Ledesma seguirá custodiando el arco. El fondo sufrirá algunas modificaciones. Nahuel Molina continuará en el lateral derecho. Matías Caruzzo es duda (ver aparte). Miguel Barbieri entraría por Marcelo Ortiz, mientras que el chileno Alfonso Parot haría lo propio por el juvenil Facundo Rizzi en la banda izquierda.

Cómo armará el mediocampo es la cuestión. Con Gil lesionado, no habría que descartar que por derecha reaparezca Andrés Lioi. O bien lo haga Washington Camacho. Fabián Rinaudo tiene una plaza asegurada. Néstor Ortigoza será evaluado hoy para ver si tiene chances de seguir entre los once. Salió antes contra Libertad porque así lo había estipulado de antemano con el DT. Por las dudas espera en las gateras el pibe Rodrigo Villagra. Y por izquierda podría estar Diego Becker o Jarlan Barrera.

Fernando Zampedri y Claudio Riaño pintan para seguir formando la dupla. No obstante, el Chaqueño Herrera buscará ganarse en la práctica matinal de hoy un lugar entre los titulares.

Cocca tiene muchísimo trabajo por hacer en esta sabatina jornada. Deberá analizar cómo está la tropa y luego parar un equipo en cancha con la mira puesta en Independiente, porque Central no tiene margen de error. Debe ganar para despedirse de la Superliga de pie y para engordar un poco más el bajo promedio que lo envuelve.

Cuando Matías Caruzzo dejó el campo del estadio Defensores del Chaco a los 66 minutos por acusar una dolencia muscular, más de un canalla se tomó la cabeza. Si bien se informó que el zaguero central sufrió una molestia en el sartorio, lo cierto es que Diego Cocca argumentó otra cosa. El DT declaró que lo sacaron "por precaución, para preservarlo". Sin embargo, ayer el defensor estaba un poco mejor. Incluso espera llegar al partido de mañana ante Independiente, pese a que hoy el entrenador determinará si lo arriesga o no.

Matías Carruzo viene torcido. El desgarro en el sóleo que sufrió en el partido ante Lanús lo privó de participar del breve ciclo que comandó el Loncho Ferrari. Volvió ante Argentinos, pero anteanoche sintió una contractura y salió rápido para evitar una posible lesión. Quizá lo más racional sea que no esté ante el rojo. Pero el jugador buscará no perderse esa cita. Por eso la práctica de hoy será determinante. Aunque en caso de no llegar, como se especula, el juvenil Facundo Almada será quien oficiará de primer marcador canalla.