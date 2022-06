Central apuesta todo para tener a Vitamina Sánchez como entrenador

Los dirigentes se activaron enseguida ni bien Somoza comunicó que no seguía en el cargo a pocas horas de la tercera presentación de Central en el torneo, que será este jueves en el Gigante frente a Godoy Cruz. Si bien no era extraño que el ex Vélez pudiera dejar el cargo si los buenos resultados no llegaban, no se esperaba que diera el portazo antes del juego. Ante la urgencia fue convocado Pirulo Rivarola para que se haga cargo del equipo de manera interina.