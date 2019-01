Caruzzo: "Vamos a ir por más"

De frente. Caruzzo se mostró ilusionado con todos los desafíos que se avecinan para los canallas. Virginia Benedetto

Una de las voces salientes del regreso al trabajo y el inicio de la pretemporada canalla fue la de Matías Caruzzo, uno de los pilares del equipo que se quedó con la Copa Argentina hace apenas unas semanas. El experimentado defensor central dialogó con voz clara y segura con la prensa durante largos minutos. El ex jugador de San Lorenzo hizo hincapié en todo lo que se vendrá en el primer semestre de este nuevo año que tomó vida hace apenas tres días. "Estamos pensando en todo lo que viene. Va a ser un semestre apretado y corto de campeonato porque quedan once fechas del torneo y terminaría en abril. Después la Copa de La Liga y la Libertadores. Son lindos desafíos y pensamos en eso", afirmó el jugador tras el primer entrenamiento. Y sentenció: "Vamos a ir por más, no podemos conformarnos con lo que logramos".

A lo largo de la entrevista en el predio que el elenco auriazul tiene en Arroyo Seco, y donde el plantel de Edgardo Bauza (se sumará el próximo lunes 7 al grupo) realizará los trabajos de preparación para lo que vendrá, el defensor fue tajante en sus firmes declaraciones y dejó las siguientes sentencias.

* "Personalmente siempre me entreno de la misma manera: pensando en ganar y hacer las cosas bien. Hoy por hoy tenemos dos caminos a seguir: o el conformismo o el ir por más. Vamos a ir por más, no podemos conformarnos con lo que ya hemos logrado".

* "Es importante poder mantener la base del equipo. Todos los que se puedan quedar, más los jugadores que puedan venir a sumar, será ideal. Ojalá que con el correr de los días logremos ponernos cada vez mejor. Creo que nos vamos a adaptar muy bien".

* "No podemos poner el objetivo de apuntar a algo solo. Si pensamos sólo en la Copa Libertadores no es lo idea porque tenemos once partidos de Superliga y hay que sumar muchos puntos porque sino nos va a costar. Como objetivo hay que pensar en todo".

* "La Supercopa primero no se sabe bien cuándo se juega. Se habló de marzo, abril y mayo. Cuando tengamos en claro el día que se juegue y se acerque la fecha pensaremos en eso. Hay que ponernos bien y tratar de llegar de la mejor manera al arranque del torneo".

* "Tendremos un grupo bravo en la Copa Libertadores, para ellos también va a ser complicado. Es lindo jugar la Copa, los viajes y el disfrutar de eso. Hay que vivirlo de la mejor manera porque se vienen objetivos lindos y hay que pensar en positivo y en el arranque".

* "Rinaudo es un jugador típico volante central de marca, lo conocemos todos y no hace falta que yo diga mucho más sobre su entrega. No fui nunca compañero de él y hoy tengo ese privilegio. Trataremos de que se acople rápido a un grupo espectacular y pueda ayudar".

* "Es muy difícil organizar encuentros de acá a un semestre entero porque cada club tiene distintos objetivos y eso no está mal. Hay competencias internacionales a las que hay que darle prioridad, por eso pienso que es muy difícil. A veces no se dan las condiciones".

