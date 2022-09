Tevez se corrió del foco de atención y dijo que no se baja del barco

Carlos Tevez confirmó que se será el entrenador de Central hasta final del torneo. Eso es lo más importante, lo trascendente de una conferencia de prensa en la que se mostró sorprendido porque las declaraciones que hizo tras el empate ante Platense, cuando puso en duda su continuidad, fueron el foco de atención, por encima de los “verdaderos problemas” que hoy tiene el canalla. Esos problemas a los que el DT hace referencia los saben todos y todos hablan de ellos. Y era lógico que después de lo que dijo el pasado domingo el foco de atención iba a recaer sobre su humanidad. Un hombre de tanto recorrido en el fútbol debiera haberlo tenido lo suficientemente claro. Más allá de eso, el Apache dijo que “no me voy a bajar del barco” , que “el problema no es Tevez, sino Central” , que "sigo por los chicos” , que “quizá me expresé mal, pero acá estoy y me voy a quedar” , que “no necesito el respaldo de nadie, sólo de mis jugadores” y que “Central no puede comprar a nadie porque no tenemos plata” , entre otras cosas.

“Lo primero en lo que tenemos que pensar es en Central, no en mí, porque me parece que toda la atención se volcó en mí sin querer y el problema no soy yo, sino que tenemos que pensar en Central”, dijo Tevez en el arranque. Y agregó: “No sé si me expresé mal, pero yo estoy acá, me voy a quedar, principalmente por los chicos. Tengo mis principios, siempre dije que no me iba a bajar del barco y no me voy a bajar, voy a apoyar a los chicos hasta el final”. “Yo me puedo ir a fin de año, me puedo quedar, puede venir la oposición y decir “no queremos que Tevez siga”, pero acá el problema no es Tevez, el problema es que si yo me voy y viene otro técnico se va a encontrar con un plantel muy joven”, agregó.