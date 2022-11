Carlos Tevez: "Doy un paso al costado porque no quiero ser un estorbo en Central"

En la conferencia de prensa el ahora ex entrenador auriazul dijo también que "no vine a hacer política y cuando pusieron mi nombre no me gustó"

"No voy a seguir como entrenador, doy un paso al costado", dijo en el arranque de la sorpresiva conferencia de prensa que dio Carlos Tevez con el fin de dar a conocer su decisión de alejarse de la conducción técnica de Central. Y la misma tuvo mucho que ver la cuestión política, la indefinición de las elecciones y no saber con quién hablar en cuanto al armado del plantel, entre otros temas. "No vine a hacer política y cuando se me involucró no me gustó", sentenció.

En el monólogo inicial del Apache antes de las preguntas agregó: "Quiero darle las gracias a la gente de Central por estos más de cuatro meses en el club. No tengo palabras para agradecer a todos por el cariño y la entrega de los jugadores. Hoy doy un paso al costado pensando en el club porque no es conveniente para nadie que siga. Porque la dirigencia que está o la nueva debe tomar decisiones y no quiero ser un estorbo para nadie".

"La venta de Facundo Buonanotte y otro chico le permitirá tener dinero al club y eso le va a dar libertad al que venga para hacer sus contrataciones. Por eso digo que es lo más conveniente dar un paso al costado", sostuvo el DT.

"No vine a hacer política -reiteró- y cuando se me involucró no me gustó. No soy de la casa y no la entiendo. Por eso no estuve en Boca por la política".

"Primero está el escudo de Central y no mi nombre. Cuando se me mete en la política eso no lo permito. No voy a dar nombres, no me parece justo. Las elecciones debían haberse hecho el domingo pasado y no más adelante. Y si la tiran para el año que viene vamos a pasar cuatro meses con la gente enojada", insistió el ahora ex técnico de Central en su conferencia de despedida.

Primero le comunicó la decisión al plantel

Antes de que el Apache anunciará su salida, Ovación había confirmado que el el plantel había sido informado de la novedad de propia boca del ex jugador. Una decisión que tomó en los últimos días y mucho tenía que ver la cuestión política al no saber con quién tener que hablar para el armado del equipo, entre otras importantes decisiones.

Este jueves a media mañana Central convocó a una urgente conferencia de prensa que llamó la atención. Y en la misma se indicaba que el Apache iba a hablar con los medios -también el presidente interino Ricardo Carloni-. Estaba claro que algo importante tenía para decir y las especulaciones se dispararon rápidamente. Se intuía lo que podía suceder, aunque nada entrega seguridad. Solo la propia palabra del DT podía ratificar lo que se pensaba o todo lo contrario, llevar tranquilidad de que el ciclo iba a continuar en 2023.

Tevez hizo su presentación oficial por entrenador canalla y debutó como DT recibiendo en el Gigante a Gimnasia el 24 de junio del corriente año. Pero no fue el soñado ya que perdió por 1 a 0.

A lo largo de los cuatro meses y medio que estuvo al frente del plantel en el torneo de la Liga Profesional dirigió 23 partidos, donde ganó 6, empató 10 y perdió 7.

Si bien había dado indicios de que iba a permanecer en la entidad la próxima temporada, en las últimas horas tomó la determinación de dejar la institución y esto mucho tuvo que ver con las elecciones auriazules. Y, además, no saber quién va a conducir el club y si lo tendría en cuenta.