Caos en Independiente: "La plata no está y alguien tenía que decirlo"

La alegría duró poco. "El plan no está y sin plata esto no lo sacás adelante", sostuvo el renunciante Fabián Doman.

"La plata no está y alguien tiene que decirlo. El proyecto económico no funcionó porque faltó la pata externa", expresó Doman en declaraciones a radio D Sports. En este sentido, el dirigente aclaró que "nunca" esperó que esa inyección económica venga del PRO.

Durante otro tramo de la entrevista, Doman especuló con que la asunción de Néstor Grindetti será transitoria y deslizó que el actual intendente de Lanús era el "responsable" del armado del plan económico.

"Néstor era el responsable del plan económico, pero yo no me voy a sumar a las críticas. El plan no está y sin plata esto no lo sacás adelante", diagnosticó.

"Mucha gente prometió recursos y después no apareció. No voy a dar nombres porque no son dirigentes", agregó.

Por otro lado, Doman advirtió que la llegada del entrenador uruguayo Pablo Repetto "se cayó el lunes" y no tuvo que ver con su renuncia.

"Lo de Repetto se cayó el lunes porque no estaba cerrado y nadie me creyó. Se le faltó el respeto cuando dijeron que no quería dirigir contra Racing. Se cansó", sostuvo.