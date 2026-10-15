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Cambios en la Fórmula 1: Haas anunció quién será su nuevo piloto titular para la temporada 2027

El brasileño de 21 años, Rafael Câmara, llegará a la máxima categoría en reemplazo de Esteban Ocon, donde será compañero de Oliver Bearman

15 de octubre 2026 · 16:07hs
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Rafael Camara fue anunciado como nuevo piloto de Haas

Rafael Camara fue anunciado como nuevo piloto de Haas

La escudería Haas confirmó la incorporación del brasileño Rafael Câmara como piloto titular para la temporada 2027 de la Fórmula 1. El joven de 21 años firmó un contrato por varios años y ocupará el lugar que dejará el francés Esteban Ocon, quien no continuará en la escudería estadounidense.

De esta manera, Câmara compartirá garaje con el británico Oliver Bearman, en una apuesta de Haas por renovar su alineación con pilotos jóvenes. El anuncio llegó después de que el equipo le comunicara a Ocon que no seguirá en el equipo.

Ayao Komatsu, jefe de equipo de Haas, destacó el potencial del brasileño: "Estoy muy emocionado por fichar a un talento tan joven y extraordinario como Rafael Câmara".

El directivo también mencionó su desempeño en la temporada debut de Fórmula 2, con especial atención a las clasificaciones de Mónaco y Montreal, que consideró pruebas de su capacidad para competir bajo presión.

En este sentido, Komatsu agregó: "Todos estamos entusiasmados con esta oportunidad y, como TGR Haas F1 Team, estamos firmemente comprometidos a fomentar este talento y a proporcionarle un lugar donde pueda desarrollarse plenamente".

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Quién es Rafael Câmara, el nuevo piloto de Haas en la Fórmula 1

Câmara construyó una rápida trayectoria en las categorías formativas del automovilismo. En 2024 ganó el Campeonato Regional Europeo de Fórmula y en 2025 se consagró campeón de Fórmula 3, resultados que le permitieron avanzar a la Fórmula 2 en 2026. En la actual temporada de esa categoría, el brasileño se ubica líder del campeonato con Invicta Racing.

El equipo también valoró su desempeño durante el programa TPC que realizó en Portugal, una iniciativa que permite a los pilotos trabajar con autos de temporadas anteriores. Según la escudería, Câmara mostró una rápida adaptación pese al poco tiempo disponible para familiarizarse con el vehículo.

"Estoy muy contento de incorporarme a TGR Haas F1 como piloto de Fórmula 1. Es un paso importante en mi carrera y quiero dar las gracias a Gene Haas y a Ayao Komatsu por la confianza que han depositado en mí", expresó el brasileño tras la confirmación.

"Ahora mi objetivo es prepararme de la mejor manera posible para este nuevo reto. Habrá mucho que aprender, y estoy deseando trabajar codo con codo con el equipo, conocer el coche y seguir desarrollándome como piloto", señaló el flamante corredor de la F1.

En su mensaje, también agradeció el respaldo de Ferrari durante su formación y el acompañamiento de su familia a lo largo de su carrera.

El anuncio también empieza a definir el panorama de la próxima temporada de la Fórmula 1, donde todavía quedan tres butacas a confirmar en la parrilla para 2027.

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