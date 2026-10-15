Rosario vuelve a marchar en defensa de la universidad pública: multitudinaria movilización contra el ajuste PMiles de estudiantes, docentes, no docentes y autoridades universitarios recorren las calles de la ciudad para reclamarle al gobierno nacional que cumpla la ley de financiamiento 15 de octubre 2026 · 16:09hs

Marcelo Bustamante / La Capital La quinta Marcha Federal Universitaria en Rosario.

oUna nueva Marcha Federal Universitaria recorre las calles de Rosario este jueves. Miles de estudiantes, docentes, no docentes y autoridades se movilizan para reclamarle al gobierno, una vez más, el cumplimiento de la ley de financiamiento.

Desde las 15 empezaron a llegar las primeras personas a la plaza San Martín, el punto de encuentro antes de comenzar la movilización. Banderas, pancartas y cantos a favor de la educación pública fueron la postal del centro rosarino.

Marcelo Bustamante/La Capital Lo cierto es que la ciudad viene de varios días de lucha estudiantil. El martes las facultades de Humanidades y Artes y Ciencia Política y Relaciones Internacionales decidieron tomar la institución y poco después se sumó Psicología.

Marcelo Bustamante/La Capital Las tomas de las facultades no se sucedieron en contexto de paro por lo que los docentes dictaron clases pero en un contexto diferente: las aulas salieron a la calle y los contenidos académicos fueron abiertos a la comunidad.

Marcelo Bustamante/La Capital Estas medidas fueron la previa de la movilización de este jueves que comenzó en la plaza San Martín en dirección al Parque Nacional a la Bandera y que, después de tomar Dorrego, atraviesa calle San Luis hasta Buenos Aires y dobla finalmente por Córdoba para desembocar en el acto que se espera alrededor de las 18. Marcelo Bustamante/La Capital Noticia en desarrollo