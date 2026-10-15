Rosario vuelve a marchar en defensa de la universidad pública: multitudinaria movilización contra el ajuste

oUna nueva Marcha Federal Universitaria recorre las calles de Rosario este jueves. Miles de estudiantes, docentes, no docentes y autoridades se movilizan para reclamarle al gobierno, una vez más, el cumplimiento de la ley de financiamiento.
PMiles de estudiantes, docentes, no docentes y autoridades universitarios recorren las calles de la ciudad para reclamarle al gobierno nacional que cumpla la ley de financiamiento
oUna nueva Marcha Federal Universitaria recorre las calles de Rosario este jueves. Miles de estudiantes, docentes, no docentes y autoridades se movilizan para reclamarle al gobierno, una vez más, el cumplimiento de la ley de financiamiento.
Desde las 15 empezaron a llegar las primeras personas a la plaza San Martín, el punto de encuentro antes de comenzar la movilización. Banderas, pancartas y cantos a favor de la educación pública fueron la postal del centro rosarino.
Lo cierto es que la ciudad viene de varios días de lucha estudiantil. El martes las facultades de Humanidades y Artes y Ciencia Política y Relaciones Internacionales decidieron tomar la institución y poco después se sumó Psicología.
Las tomas de las facultades no se sucedieron en contexto de paro por lo que los docentes dictaron clases pero en un contexto diferente: las aulas salieron a la calle y los contenidos académicos fueron abiertos a la comunidad.
Estas medidas fueron la previa de la movilización de este jueves que comenzó en la plaza San Martín en dirección al Parque Nacional a la Bandera y que, después de tomar Dorrego, atraviesa calle San Luis hasta Buenos Aires y dobla finalmente por Córdoba para desembocar en el acto que se espera alrededor de las 18.
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