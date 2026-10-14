La cárcel federal de Coronda encabezó el aumento de presos en todo el país

La Unidad 36 pasó de 334 a 449 internos entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, un incremento del 34,4%. El dato surge de un informe oficial que también advierte sobre la sobrepoblación en las cárceles federales

La cárcel federal de Coronda, en la provincia de Santa Fe, fue el establecimiento penitenciario que registró el mayor incremento de detenidos en los primeros nueve meses de 2026. La Unidad 36, inaugurada en diciembre de 2024, pasó de alojar 334 personas a fines del año pasado a 449 en septiembre, lo que representa un crecimiento del 34,4%.

El dato surge del último informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), que reveló además que las cárceles federales argentinas tienen una sobrepoblación del 6,6%, con 767 personas detenidas por encima de la capacidad disponible.

El relevamiento, publicado este miércoles, permite dimensionar el crecimiento que experimentó el establecimiento santafesino dentro del sistema penitenciario nacional. Mientras que la cantidad total de detenidos en cárceles federales aumentó apenas un 1,1% desde diciembre, la población de la Unidad 36 creció más del 34% en el mismo período.

El informe fue elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la Procuvin, organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación y encabezado por el fiscal general Alberto Adrián María Gentili. Fiscales

Santa Fe lideró el crecimiento de la población carcelaria federal

La Unidad 36 de Coronda, denominada Doctor Eusebio Gómez, comenzó a funcionar en diciembre de 2024 y desde entonces se convirtió en uno de los establecimientos que más contribuyeron al aumento de la población alojada en el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Al cierre de 2025 tenía 334 personas detenidas. Nueve meses después, esa cifra había trepado a 449, lo que significa que sumó 115 internos entre diciembre y septiembre.

El crecimiento fue el más importante del país en términos absolutos durante el período analizado. En segundo lugar quedó la Unidad 6 de Rawson, en Chubut, que pasó de 441 a 489 personas detenidas, con un incremento de 48.

La diferencia entre ambos establecimientos es considerable: la cárcel federal santafesina incorporó más del doble de detenidos que la de Rawson.

El protagonismo de Coronda no es nuevo. El informe anual correspondiente a 2025 ya había señalado que la Unidad 36 absorbió la mayor parte del crecimiento registrado en el sistema federal durante ese año, cuando incorporó 334 personas tras su inauguración.

De esta manera, el establecimiento santafesino acumula un crecimiento sostenido desde su puesta en funcionamiento y volvió a encabezar las estadísticas nacionales en 2026.

Las cárceles federales tienen 767 detenidos por encima de su capacidad

El aumento registrado en Santa Fe se produce en un contexto de sobrepoblación en el sistema penitenciario federal.

Según el informe de la Procuvin, en septiembre había 12.301 personas privadas de la libertad en establecimientos federales, cuando la capacidad total informada por el SPF era de 11.534 plazas.

Esto significa que había 767 detenidos por encima de los lugares disponibles, equivalente a una sobrepoblación del 6,6%.

La cantidad de personas encarceladas aumentó un 1,1% respecto de diciembre de 2025, cuando el sistema registraba 12.166 internos. En términos absolutos, fueron 135 personas más.

Sin embargo, la evolución de la población penitenciaria no fue uniforme a lo largo del año.

El punto máximo se alcanzó en mayo de 2026, cuando las cárceles federales llegaron a alojar a 12.347 personas. Posteriormente se produjo una leve disminución y junio cerró con 12.319 detenidos, mientras que septiembre terminó con 12.301.

Aunque las cifras muestran una reducción respecto del pico registrado en mayo, el sistema continúa funcionando por encima de su capacidad declarada.

Los números corresponden exclusivamente a establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal. No incluyen a las personas detenidas en cárceles provinciales, comisarías ni otras dependencias de las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, no representan la totalidad de la población carcelaria de Santa Fe ni del país.

Cuáles son las cárceles federales con más detenidos

Si bien la Unidad 36 de Santa Fe encabezó el crecimiento durante los primeros nueve meses de 2026, los establecimientos con mayor cantidad de presos continúan concentrándose principalmente en la provincia y la ciudad de Buenos Aires.

El Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza ocupa el primer lugar, con 1.916 detenidos, seguido por el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, que registra 1.876.

En tercer lugar aparece el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 1.493 personas privadas de la libertad.

El cuarto puesto corresponde al Complejo Penitenciario Federal VI de Mendoza, que aloja a 858 detenidos, mientras que el quinto lugar lo ocupa el Complejo Penitenciario Federal III del NOA, ubicado en Salta, con 587.

De esta manera, la cárcel federal de Coronda todavía está lejos de los establecimientos más poblados del país, aunque su crecimiento fue el más pronunciado en términos de cantidad de internos durante el período analizado.

Casi cuatro de cada diez presos federales todavía no tienen condena firme

El informe de la Procuvin también examinó la situación judicial de las personas privadas de la libertad y encontró que el 35,4% de los detenidos en establecimientos federales permanece encarcelado sin una condena firme.

En septiembre de 2026 había 7.946 personas condenadas, equivalentes al 64,6% de la población penitenciaria federal, mientras que otras 4.354 se encontraban detenidas en condición de procesadas.

La comparación con diciembre de 2025 muestra que la cantidad de presos con condena firme aumentó un 3,5%, lo que representa 266 personas más.

En cambio, la población procesada registró una disminución del 2,9%, equivalente a 131 detenidos menos.

La evolución refleja una modificación en la composición de la población carcelaria: mientras aumenta la cantidad de personas que cumplen condenas firmes, disminuye la proporción de quienes permanecen detenidos durante el desarrollo de sus procesos judiciales.

En diciembre de 2025, los condenados representaban el 63,1% del total. Nueve meses después, esa participación había ascendido al 64,6%.