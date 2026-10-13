Cuándo vuelve a correr Colapinto: el argentino intentará revertir su mala racha en Austin

El piloto de Alpine no pudo terminar dos de las tres últimas carreras. ¿Tiempo de revancha en el Circuito de las Américas?

Vuelta de honor y un marshall le muestra la bandera argentina a Franco Colapinto, que la tomará y le exhibirá orgulloso.

Franco Colapinto no viene teniendo buenos fines de semana. Por eso, intentará revertir su mala racha en Estados Unidos. Del 23 al 25 de octubre volverá a correr en el Gran Premio de Austin Texas , el llamado "Circuito de las Américas". El mismo piloto reconoció que protagonizó un triplete para el olvido, en lo que consideró fue la peor seguidilla de carreras desde que empezó en la Fórmula 1.

Cabe recordar que, a fines de septiembre, en el GP de Azerbaiyán, Colapinto debió abandonar la carrera tras sufrir un fuerte choque con su propio compañero de equipo, Pierre Gasly, que dejó también fuera de juego a Lando Norris. Hubo mucha polémica porque el piloto de McLaren salió a criticar públicamente al argentino, aunque luego hubo algún intento de disculpas y no pasó a mayores.

El fin de semana siguiente no le fue mejor. En el GP de Malasia (Baréin) terminó en el puesto número 13, sin obtener puntos . Sin embargo, en una lectura general puede verse como un modesto triunfo ya que, luego de haber sido penalizado por partida doble (por el choque en Azerbaiyán y por cambio de motor), el argentino se vio obligado a largar desde la última fila, y remontó varios lugares.

Finalmente, hace apenas unos días, en el GP de Singapur, Colapinto protagonizó otro DNF, al no terminar la carrera . Estaba en la posición 12 cuando tuvo problemas con su auto. Ya el sábado había debido abandonar en la carrera Sprint por problemas de energía.

A pesar de todo, el piloto de Pilar se mantiene en la posición número 12 del campeonato mundial con 27 puntos acumulados. Ahora, la máxima categoría entró en un muy breve receso antes de iniciar la gira por el continente americano, una etapa que Colapinto espera con ansias para revertir la racha en circuitos de Austin, México y Brasil.

Cómo es el circuito de Austin

El de Austin no es un circuito nuevo para el argentino. El piloto corrió en 2024, para Williamos, y finalizó. Volvió luego a participar en 2025 con una actuación menos destacada, ya que terminó en el puesto 17.

¿Cómo es el llamado "Circuito de las Américas"? Ubicado en Austin, Texas, es un trazado moderno diseñado por Hermann Tilke e inaugurado en 2012. Tiene una longitud de 5,513 kilómetros (5,5 km), se corre contrarreloj (en sentido antihorario), tiene 20 curvas (11 a la izquierda y 9 a la derecha), el ancho de la pista es de 15 metros, la recta más larga tiene 1,2 kilómetros (entre las curvas 11 y 12) y posee un desnivel máximo de 41 metros (destaca la empinada subida hacia la primera curva).

Dónde ver el GP de Austin

Los fanáticos de la Fórmula 1 podrán seguir todas las actividades del fin de semana a través de dos canales. Se trata de Fox Sports y Disney+ Premium.

Los horarios del GP de Austin

Los horarios para Argentina del GP de Austin, Estados Unidos:

• Viernes 23 de octubre:

Práctica Libre 1: 14:30 hs

Práctica Libre 2: 18 hs

• Sábado 24 de octubre:

Práctica Libre 3: 14:30 hs

Clasificación: 18 hs

• Domingo 25 de octubre:

Carrera principal: 17 hs