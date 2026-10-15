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El trigo santafesino avanza en buenas condiciones, aunque crece la presión de enfermedades

Los lotes de trigo en condición buena y muy buena alcanzan el 99% en el sur, el 94% en el norte y el 92% en el centro. El relevamiento del Inta también detectó mayor presencia de enfermedades y daños leves por sequía y heladas

15 de octubre 2026 · 06:15hs
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El Inta detectó mayor presencia de malezas en trigo en el norte.

El Inta detectó mayor presencia de malezas en trigo en el norte.

El trigo presenta un estado general favorable en Santa Fe: el 99% de los lotes relevados en el sur, el 94% en el norte y el 92% en el centro se encuentra en condiciones buenas o muy buenas. El panorama acompaña el avance del ciclo del cereal, aunque el aumento de la presión de enfermedades, especialmente en el centro provincial, y algunos daños leves por falta de agua y heladas marcan diferencias entre las regiones, según los datos del informe mensual del Centro Regional Santa Fe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).

A partir del monitoreo de 213 lotes distribuidos en toda la provincia -el relevamiento se realizó entre el 21 de septiembre y el 3 de octubre y estuvo a cargo de profesionales de las Agencias de Extensión Rural- se detectó que el sur mantiene la mejor condición general del cultivo. En los departamentos Belgrano, Caseros, Constitución, General López, Iriondo, San Lorenzo y Rosario, el 99% de los lotes fue clasificado en estado bueno o muy bueno. El desarrollo se concentró en preemergencia floral, con el 43% de los lotes, y elongación del tallo, con el 38%, mientras que otro 13% transitaba la emergencia de la inflorescencia.

Esa buena condición convive con algunos efectos del clima. Las adversidades climáticas afectaron al 25% de los lotes del sur, principalmente por daños leves ocasionados por heladas. En materia sanitaria, el 37% presentó síntomas leves de enfermedades, con predominio de mancha amarilla, seguida por roya de la hoja y roya estriada. Esta última resultó más frecuente en los departamentos del extremo sur provincial.

En el centro, el 92% de los lotes mostró un estado bueno o muy bueno y el 8% restante fue clasificado como regular, principalmente por síntomas de estrés hídrico. La región comprende los departamentos San Cristóbal, San Justo, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Jerónimo y San Martín. Allí, el cultivo avanzó mayormente por etapas reproductivas: el 37% de los lotes se encontraba en antesis o floración, el 23% en grano lechoso y el 17% en preemergencia floral. Una proporción menor permanecía en elongación del tallo y macollaje, detalló el informe del Inta.

Enfermedades

El principal punto de atención en esa zona fue la presencia de enfermedades. El 70% de los lotes monitoreados presentó algún grado de infección, de leve a moderada. La mancha amarilla estuvo presente en todos los lotes infectados y también se detectaron roya de la hoja, roya estriada y bacteriosis. Según el informe, en el 12% de los casos la afectación por mancha amarilla alcanzó niveles moderados.

El relevamiento también mostró un cambio en los problemas asociados al clima en el centro provincial. Mientras que el informe anterior había registrado anegamientos, en esta oportunidad se observaron daños leves en el 11% de los lotes, principalmente vinculados con síntomas de sequía.

En el norte, integrado por los departamentos 9 de Julio, General Obligado, San Javier y Vera, el 94% de los lotes se encontraba en condición buena o muy buena. El 6% restante presentó un estado regular, lo que representó una leve mejora respecto del mes anterior.

Mancha amarilla

El desarrollo del trigo estaba más avanzado que en el resto de la provincia, con predominio de lotes en emergencia de inflorescencia y grano lechoso, además de otros en floración y grano pastoso. Las enfermedades afectaron al 38% de los lotes monitoreados, nuevamente con la mancha amarilla como principal problema, seguida por la roya de la hoja. Un tercio de los lotes afectados por patógenos mostró daños moderados por mancha amarilla.

La presión de malezas se mantuvo baja en las tres regiones, aunque el norte registró la mayor proporción de lotes con presencia, con el 19%, frente al 8% del centro y el 7% del sur. Las infestaciones fueron principalmente leves y entre las especies más frecuentes aparecieron cebadilla, nabo, capiquí y rama negra.

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Los insectos también tuvieron una incidencia reducida. En el norte se detectó presencia leve de barrenador del tallo en el 6% de los lotes; en el centro, trips y chinches en el 4%; y en el sur, chinche verde en apenas el 2%.

El monitoreo de septiembre dejó un balance favorable para el trigo santafesino, con una buena condición general en toda la provincia y diferencias regionales en el desarrollo y la sanidad. El Inta aclaró que este seguimiento periódico permite conocer el estado de los cultivos y que sus datos no se utilizan para la declaración de emergencia agropecuaria.

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